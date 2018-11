F1 Force India | Stroll accanto a Perez nel 2019

F1 Force India - è ufficiale : Stroll nel 2019 : ROMA - La Force India ha ufficializzato l'arrivo di Lance Stroll per la stagione 2019: in arrivo dalla Williams, il pilota 20enne ha firmato un contratto a lunga scadenza. Il pilota canadese ...

F1 – Stroll-Force India - è fatta! Ufficializzato l’ingaggio del giovane canadese : La Force India annuncia ufficialmente l’ingaggio di Lance Stroll: il giovane pilota canadese nel team di papà Laurence Nonostante abbia già disputato i test Pirelli di qualche giorno fa ad Abu Dhabi di rosa vestito, Lance Stroll è stato annunciato come pilota ufficiale della Force India solo oggi. Il team ha comunicato oggi l’ufficializzazione dell’ingaggio del giovane Stroll: il figlio del nuovo proprietario, Laurence ...

F1 - chiusa la battaglia legale tra Haas e Force India : il team statunitense rinuncia ufficialmente all’appello : La scuderia americana ha deciso di non procedere nella battaglia legale con la Force India, rinunciando all’appello E’ finita la disputa legale tra la Force India e il team Haas, che ha deciso di non presentare appello dopo la bocciatura del proprio reclamo nei confronti della squadra passata nelle mani di Stroll. Proprio per questo motivo, la scuderia statunitense ha deciso di ricorrere alla FIA, per chiedere di non ...

F1 - accuse Haas respinte : Force India è regolare : YAS MARINA - Il reclamo di Haas contro Force India è stato rigettato: in discussione c'erano i parametri da rispettare per essere definiti "costruttore", ma i commissari hanno respinto la protesta. ...

F1 - sospiro di sollievo per la Racing Point Force India : bocciato il reclamo del Team Haas : I commissari sportivi del Gp di Abu Dhabi hanno bocciato il reclamo della Haas, riconoscendo la Force India come Costruttore Niente da fare per il Team Haas, la scuderia statunitense si è vista bocciare il reclamo presentato nei confronti della Racing Point Force India, accusata di non essere un Costruttore non avendo la proprietà intellettuale della VJM11. Le prove presentate però dagli americani non hanno convinto il collegio dei ...

F1 - reclamo della Haas contro la Racing Point Force India : tutti i dettagli di una vera e propria battaglia legale : Il ricorso del team americano verrà discusso dai commissari sportivi del Gp di Abu Dhabi nel pomeriggio, per analizzare nuovi documenti Si profila una vera e propria battaglia legale tra Haas e Racing Point Force India, vista la decisione degli americani di presentare reclamo nei confronti della nuova squadra appartenente a Lawrence Stroll. Il team statunitense infatti sostiene che la Force India non può avere diritto ai premi della FIA, ...

F1 - la Force India passa al contrattacco : “nessun complotto - è stato Verstappen a non dare spazio ad Ocon” : Il team principal della Force India ha scaricato le responsabilità dell’incidente al pilota olandese, colpevole di non aver lasciato spazio ad Ocon La Force India ed Ocon non chiedono scusa per l’incidente con Max Verstappen, anzi passano al contrattacco scaricando sull’olandese le responsabilità del contatto. Photo4/LaPresse A rispondere alle accuse rivolte nei confronti del proprio pilota ci ha pensato Otmar Szafnauer, ...

F1 - la Force India sostituisce il cambio di Ocon in Brasile : cinque posizione di penalità per il francese : Brutte notizie per Ocon in vista del Gp del Brasile, il francese dovrà scontare cinque posizioni sulla griglia di partenza Non solo Ricciardo, anche Esteban Ocon dovrà scontare cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp del Brasile. I meccanici della Force India si sono visti costretti a sostituire il cambio sulla monoposto del francese, obbligandolo dunque a dover incassare questa sanzione. Photo4/LaPresse Un colpo non ...

Sergio Perez in Racing Point Force India anche nel 2019 : La Racing Point Force India ha annunciato il rinnovo del contratto di Sergio Perez, che correrà per il team anche nel 2019. Otmar Szafnauer, Team Principal & CEO of Racing Point Force India: “Sono felice che Sergio continui il suo viaggio con noi anche nel 2019. Negli ultimi 5 anni, Sergio ha confermato la sua […] L'articolo Sergio Perez in Racing Point Force India anche nel 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...