Expo di Dubai nel 2020 | il padiglione Italia sarà il primo plastic free della storia

Un accordo per l’ambiente : il Padiglione dell’Italia a Dubai sarà il primo plastic free nella storia dell’Expo : “Il Padiglione dell’Italia all’Esposizione Universale di Dubai del 2020 sarà un modello dimostrativo della sostenibilità ambientale, il primo Padiglione “plastic free” nella storia delle Esposizioni Universali”: lo ha detto il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, in occasione della firma del Protocollo con il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Andrea Mascherin, alla presenza del ...

Expo. 2020 a Dubai - 2025 ad Osaka : Dopo Milano l’Esposizione Universale si sposta in Oriente e per due edizioni sarà in Asia. Nel 2020 appuntamento a Dubai,

Due anni a Expo 2020 Dubai : Inizia oggi la settimana che segna i due anni dall’apertura di Expo 2020 Dubai, la prima esposizione universale che si svolge in un Paese arabo, cinque anni dopo l’Expo di Milano del 2015. Nei prossimi giorni numerosi sono gli eventi e le iniziative che in tutta Italia saranno dedicate a promuovere e a valorizzare i temi della partecipazione italiana all’ Expo del 2020. Si comincia oggi all’Università’ degli Studi di ...