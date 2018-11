Eruzioni vulcaniche | ecco il 1° sistema al mondo di “allerta veloce” | lancia l’allarme

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018) Riuscire a darein tempi rapidi nelle situazioni di emergenza fa la differenza. Se l’emergenza è nientemeno che il vulcano attivo più grande d’Europa, l’Etna, che si prepara per una delle sue famose esplosioni, si comprende bene l’utilità di un’informazione tempestiva su quello che sta per accadere.Il primoaldi allerta veloce (early warning) di un’eruzione vulcanica, capace di dare l’avviso da remoto un’ora prima dell’esplosione del vulcano, è il risultato di dieci anni di lavoro, di ricerca e sul campo, del team del Dipartimento di Scienze della Terra, guidato da Maurizio Ripepe, ricercatore di Geofisica della terra solida. Ne dà testimonianza un recente articolo pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth (titolo “Infrasonic Early Warning System for Explosive Eruptions” doi: 10.1029/2018JB015561), ripreso da Nature News Nature 563, 456-457 ...