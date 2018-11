Entro 10 giorni la disattivazione di SIM Tre senza seguire alcune direttive | alcuni

Ponte Genova - Bucci : 'Progetti Entro il 26 - in dieci giorni decidiamo' - : Il sindaco e Commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera lo ha annunciato parlando a margine dell'apertura di corso Perrone, vicino ai monconi del Morandi. Ieri blitz della Guardia di ...

Black Friday : è caccia all'affare nel cEntro cittadino di Brindisi. Tre giorni di vendita promozionale. Domenica molti negozi aperti. L'... : ... di voler sostenere il percorso di rilancio di un settore che ha bisogno di attenzione e nuovi stimoli per tornare ad essere trainante per l'economia locale. "E' chiara l'intenzione del Comune di ...

Ceferin : "Champions - Var forse quest'anno - Entro 7 giorni si saprà" : Penso che siamo una delle poche organizzazioni al mondo che cercano di affrontare questo problema. Il calcio europeo andrà avanti se continuerà a rimanere unito, questa è la nostra opinione". Uefa, ...

Palermo - ritrovati i fidanzati scomparsi da giorni : un passante li ha notati al cEntro commerciale : Dopo giorni di ricerche incessanti, sono stati ritrovati i fidanzati scomparsi nel palermitano. Grazie alle numerose condivisioni dell'appello del padre di uno degli scomparsi, Antonio Scrima, un ragazzo ha riconosciuto la coppia a passeggio nel centro commerciale Levante e ha avvertito la polizia.Continua a leggere

Omicidio Khashoggi - Trump : Entro due giorni diremo chi è stato - : Il presidente degli Usa annuncia che l'amministrazione presenterà a breve un report sul delitto del giornalista dissidente saudita. Secondo il tycoon le conclusioni della Cia sono "premature"

Maltempo Piemonte : la statale del Lago Maggiore riaprirà Entro 4-5 giorni : La statale 34 del Lago Maggiore dovrebbe essere riaperta entro 4-5 giorni. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Piemonte Aldo Reschigna in una riunione a Verbania alla quale hanno partecipato numerosi frontalieri che ogni giorno devono raggiungere la Svizzera. “Dal momento del via libera dello Spresal del Verbano Cusio Ossola, Anas ha assicurato che in 4-5 giorni al massimo la strada potra’ essere riaperta“, ha ...

Il board del CEntro Meteo Europeo ECMWF sbarca a Bologna : “previsioni meteo fino a 10-15 giorni sono realtà - più semplice prevedere gli eventi estremi” : Svelato oggi a Bologna il Centro Europeo per le Previsioni meteo a Medio Termine (European Centre for Medium Range Weather Forecasts) che troverà sede nel Tecnopolo: sorgerà nell’area dell’ex manifattura tabacchi e avrà un’estensione totale di oltre 100 mila metri quadrati di cui più di 20 mila riservati al data centre del Centro, per cui saranno investiti 52 milioni di euro, di cui 43 milioni stanziati dal Governo Italiano. Il progetto prevede ...

Un cEntro commerciale di Torino cerca un elfo aiutante di Babbo Natale. Il compenso è di 2 mila euro per 11 giorni di lavoro : AAA cercasi elfo aiutante di Babbo Natale. compenso di 2 mila euro per 11 giorni lavorativi. È l'annuncio dello shopping center MondoJuve di Nichelino. Il casting per rivestire il ruolo di 'elfo' è aperto fino al 29 novembre 2018. La mansione è quella di raccogliere i regali donati dai clienti per consegnarli ai bambini meno fortunati. L'iniziativa, secondo quanto riporta il Corriere edizione di Torino, l'anno scorso aveva ...

Manovra - perché è iniquo non abolire il super ticket. E non pubblicizzare il diritto agli esami diagnostici Entro 60 giorni : La legge finanziaria sarà un’ottima occasione persa per rendere più equo il Servizio sanitario nazionale. È stata infatti rinviata di un anno – cioè alle calende greche, conoscendo i tempi della politica – l’abolizione del cosiddetto super ticket. Di cosa si tratta? Di un piccolo ma odioso balzello introdotto ai tempi dell’austerity di Mario Monti: un costo aggiuntivo di 10 euro che tutti i cittadini devono accollarsi ogni volta che ...

Brasile - italiano ucciso dalla fidanzata e posto dEntro un sacco per più di 30 giorni : In Brasile Carlo Cicchelli, un 48enne avvocato torinese, è stato trovato morto all'interno di un sacco. La compagna brasiliana che viveva con lui ha confessato l'omicidio e ha dichiarato di aver convissuto con il cadavere per oltre un mese. Brasile, torinese ucciso e posto all'interno di un sacco Cléa Fernanda Maximo da Silva, la fidanzata, e il torinese si erano incontrati nel 2014 a Torino e poco dopo si erano trasferiti a Palermo con ...

Bollette a 28 giorni - rimborsi in arrivo Entro fine anno : (Foto: pixabay.com) Sembra ormai giunta a un epilogo la questione delle compagnie telefoniche che hanno sfruttato il sistema della fatturazione a 28 giorni. entro il 31 dicembre Tim, Wind 3, Vodafone e Fastweb saranno costrette a rimborsare gli utenti per le cifre indebitamente riscosse in violazione delle decisioni dell’autorità di garanzia. Ma facciamo un passo indietro per ricostruire la questione. Nel 2017 Agcom aveva deciso di ...

Sri Lanka - presidente : parlamento riaprirà Entro 10 giorni : ... in un momento in cui è sottoposto alla pressione internazionale per risolvere la crisi politica che si è sviluppata nell'isola. Sirisena venerdì aveva promesso al presidente del parlamento che ...

Bollette a 28 giorni - rimborsi Entro dicembre : rimborsi delle Bollette a 28 giorni entro la fine dell'anno. Il Tar del Lazio ha infatti confermato che entro il 31 dicembre 2018 le società telefoniche dovranno restituire in bolletta i giorni ...

Terremoto CEntro Italia : 5 giorni prima del sisma le acque sotterranee del Gran Sasso sono “cambiate” : Una ricerca nell’ambito dello studio delle interazioni tra acquifero del Gran Sasso e i fenomeni sismici, condotta dall’INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università degli Studi dell’Aquila, ha rilevato variazioni di alcuni parametri fisici delle acque sotterranee del ...