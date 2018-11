Energia | nuovo metodo competitivo per purificare il biogas

meteoweb.eu

: Tutta l’energia del pop si materializza tra i #NewMusicFridays di questa settimana con #Atlantico: il nuovo album d… - FIMI_IT : Tutta l’energia del pop si materializza tra i #NewMusicFridays di questa settimana con #Atlantico: il nuovo album d… - susdefItalia : #Energia: gli obiettivi di decarbonizzazione sono 'fortemente a rischio'. I dati nel nuovo rapporto International E… - Paolet74 : RT @ConfindustriaAM: Nuovo impianto fotovoltaico per lo stabilimento della Conceria Gaiera a Robecchetto con Induno! La nuova installazione… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) ENEA ha brevettato unperile utilizzarlo come combustibile per i trasporti e la produzione dielettrica.Il procedimento, che risultaper tempi e costi, prevede l’eliminazione di un composto nocivo come l’idrogeno solforato attraverso la sua trasformazione in zolfo, grazie all’uso di particolari batteri resi più efficienti da lunghezze d’onda di un’illuminazione a LED. La necessità di eliminare l’idrogeno solforato è dovuta sia alla sua tossicità che alla sua corrosività che può danneggiare condotti e impianti.Lo zolfo estratto può essere destinato a diversi impieghi industriali e agronomici come ad esempio nell’agricoltura biologica per la produzione di fitofarmaci naturali.“Ilè prodotto dalla fermentazione di biomasse da parte di microrganismi. Oltre ai due costituenti principali, metano e anidride carbonica, nel...