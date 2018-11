Elia e Jane al Gf Vip? “Un’amicizia | io ci ho creduto” | parole forti sulla coppia

Dall’alcolismo al nuovo amore - Jane Alexander si apre a Verissimo : “devo ringraziare Gianmarco - ma voglio conoscere meglio Elia” : Jane Alexander si racconta a Verissimo, l’attrice eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip parla del suo interesse per Elia Fongaro e dei suoi problemi di alcolismo “Ho visto Giammarco due giorni fa. È stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti. Ci siamo confrontati molto. Gli ho detto che nella nostra relazione io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e ...

Jane Alexander torna a parlare dopo il GF VIP - dichiarazioni su Elia : “E’ un gentiluomo” : Jane Alexander torna a parlare ecco le dichiarazioni su Elia, Gianmarco e il figlio dopo l’uscita dalla casa del GF Vip Da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip Jane Alexander è apparsa poco (sia in TV che sui social). Con un post pubblicato s’ul suo profilo Instagram, proprio ieri, l’ex gieffina ha fatto sapere di stare riprendendo pian piano in mano la sua vita. Tutti, però, vogliono sapere oggi come vanno le cose ...

GF Vip - Elia Fongaro e Jane Alexander stanno insieme - i fan dell'ex velino sicuri (RUMORS) : Dopo l'uscita di Jane Alexander dal Grande Fratello Vip, in molti si sono chiesti cosa avrebbe deciso di fare l'attrice italo inglese che, come ricorderemo nella Casa di Cinecittà, si era avvicinata ad Elia Fongaro. Da quanto trapelato nelle ultime ore, sembra che Jane ed Elia abbiano deciso di viversi anche fuori dal reality, visto anche l'ultimo post dell'ex velino che su Instagram che ha fatto pensare a tutti i suoi fan che lui e Jane stiano ...

Elia FONGARO E JANE ALEXANDER STANNO INSIEME?/ Gli indizi e le parole di lei : "Con Gianmarco era già crisi…" - IlSussidiario.net : ELIA FONGARO e JANE ALEXANDER STANNO INSIEME? Dopo l'eliminazione di lei dalla Casa del Grande Fratello Vip gli estimatori si aggrappano agli indizi.

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander : "Con Elia - non mi è partito l'ormone. Ringrazio Gianmarco perché non ha parlato male di me" : Jane Alexander è stata una dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulla reti Mediaset, ormai alle battute finali.Il reality show ha causato, nella vita dell'attrice e conduttrice di origini britanniche, due eventi non da poco, entrambi riguardanti la sfera sentimentale: la fine definitiva della sua storia d'amore con il musicista Gianmarco Amicarelli e l'inizio di una relazione con il modello ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander sconvolgente : 'Non mi è partito l'ormone' - Elia Fongaro gode : Terminata la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip , per Jane Alexander è tempo di chiarimenti. Intervistata dal settimanale Chi , l'ex gieffina ha ammesso di aver chiuso la sua relazione ...

Jane Alexander dopo il Grande Fratello Vip : «Ho messo in gioco la mia vita - per Elia Fongaro non mi è partito l'ormone» : 'Penso che Elia sia stato rispettoso, che mi abbia voluto dare il tempo di capire prima cosa volessi, si sta comportando da gentiluomo', Jane Alexander durante il Grande Fratello Vip , programma ...

Elia Fongaro - il post da ‘sogno’. Fan sicuri : “Sta con Jane - palese” : Elia Fongaro, l’ultimo messaggio pubblicato dal modello fa sognare i fan che, notato un particolare, non hanno dubbi: “Sta con Jane, è palese” Che succede tra Elia Fongaro e Jane Alexander? I due, dopo il ‘pericoloso’ avvicinamento al Grande Fratello Vip, che cosa hanno deciso di fare? Pare che finalmente la vicenda sentimentale si stia […] L'articolo Elia Fongaro, il post da ‘sogno’. Fan sicuri: ...