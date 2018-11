Ecco la (de)crescita economica del governo gialloverde : Doveva essere un trimestre a crescita zero, dato di per sé poco allettante, e invece per la prima volta dopo quattordici trimestri positivi, il pil dell'Italia si accompagna con il segno meno e rispetto al periodo precedente diminuisce dello 0,1 per cento. Decimali, direbbe il governo del cambiament

Turchia - Ecco come ha fatto la crescita a incepparsi : ... in caso di insolvenza dei privati, dei problemi per l'Erario, sebbene il debito del governo turco non sia grande , 42,7% del Pil secondo Eurostat, rispetto alle dimensioni dell'economia del paese ...

Bankitalia : "Rischi da bassa crescita e alto debito". Ecco il conto del caro-spread : A livello globale, come si diceva, il documento riconosce che 'i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dall'evoluzione dell'economia mondiale sono in aumento'. In cima alla lista c'è la ormai ...

Un business in crescita : Ecco la "galassia" di Fedez : Federico Leonardo Lucia , meglio noto come Fedez , è pronto a mettere mano al suo business e all'organizzazione societaria legata alle sue tante attività. Una modifica necessaria per il rapper, con ...

Diabete in "crescita inarrestabile" : Ecco perché molti non usano i nuovi farmaci più efficaci : 'Nuova pandemia'. 'Crescita inarrestabile'. 'Spaventosa impennata'. Questo è il Diabete. Quattro milioni gli italiani che ne soffrono e le proiezioni dell'International Diabetes Federation, IDF, ...

Leader della crescita 2019 : Ecco le aziende italiane che crescono di più : Il Sole 24 Ore e Statista, società pioniera internazionale nell'elaborazione di dati di mercato e progetti di ricerca complessi, hanno scovato 350 aziende che si sono distinte per la rapidità di crescita dal 2014 al 2017. Non una classifica vera e propria, visto che la lista si basa su autocandidature a un bando pubblico, ma un indicatore della nuova Italia produttiva...

AdEcco : terzo trimestre - crescita organica +2% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Svalutazione del Real e crescita solida - Ecco le sfide di Bolsonaro : Adesso, però, al nuovo presidente si presentano delle sfide durissime, a partire dal rilancio dell'economia, che non potrà prescindere dall'arrestare la Svalutazione del Real. Maggiori dettagli da ...

Pil - Ecco perché la crescita zero spaventa i mercati : Non è tanto lo zero a preoccupare gli investitori. Quanto l’effetto del rallentamento economico, già visibile nel 2018, sul 2019: anno in cui il Governo gioca la sua partita sulla crescita. ...

Ecco perché la manovra gialloverde avrà effetti recessivi sulla crescita : Riceviamo la lettera del deputato e responsabile del dipartimento di politica economica di Forza Italia, Renato BrunettaLa Legge di Bilancio del Governo gialloverde avrà effetti netti recessivi sulla crescita, dovuti ad una spinta espansiva molto ridotta generata dalle misure assistenzialistiche inserite nella manovra e ad un moltiplicatore recessivo molto accentuato dovuto all'aumento dei rendimenti sui titoli di Stato, dal credit ...

Polonia - Boniek : “Siamo un paese calcisticamente in crescita. Piatek? Ecco quanti gol può fare” : Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma, oggi presidente della Federcalcio polacca, ha parlato a Sky Sport 24 in vista della gara di Nations League tra Italia e Polonia L’ex giocatore ha inizialmente parlato della sua esperienza da presidente della Federcalcio polacca, analizzando la situazione: “Siamo un paese che calcisticamente sta crescendo: abbiamo anche noi dei […] L'articolo Polonia, Boniek: “Siamo un ...

Lusso in crescita - fast fashion in discesa : Ecco chi cresce tra i marchi di moda : È il dato sorprendente che emerge dall'ultimo report sui 100 migliori marchi del mondo, classifica stilata da Interbrand, agenzia internazionale che si occupa di monitorare il valore, la crescita e i ...