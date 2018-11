È vero che le giornate terrestri si allungano?

Riverdale 3×08 : Cheryl nuova alleata di veronica : Riverdale 3×08 trama e promo – L’ottavo episodio dell’acclamata serie Tv di The CW ritorna sul piccolo schermo americano il 12 dicembre 2018. “Chapter Forty-Three: Outbreak” ci porterà fino a Toledo per incontrare due personaggi secondari. La trama di Riverdale 3×08 ci conferma inoltre che Veronica e Cheryl saranno unite per affrontare una minaccia vicina. Riverdale 3×08 trama e anticipazioni Ancora ...

Michael Schumacher - ecco il vero motivo per cui non abbiamo notizie sulla salute della stella della Formula 1 : La salute di Michael Schumacher, leggenda tedesca della Formula 1, è stata mantenuta segreta da quel maledetto incidente sugli sci del 2013 che gli ha provocato catastrofici danni cerebrali. Sabine Kehm, manager dell’ex pilota, ha sempre sostenuto che le sue condizioni non fossero una questione pubblica, nonostante milioni di fan in tutto il mondo siano in attesa di ricevere informazioni sul 7 volte campione del mondo. In un recente commento, ...

Rugby – Avvicendamento sulla panchina di verona : Zanichelli lascia la guida del First XV - Grant Doorey nuovo head coach : Tramite un comunicato ufficiale, Verona Rugby rende noto l’Avvicendamento nel ruolo di head coah fra Antonio Zanichelli e Grant Doorey La Società del Verona Rugby comunica quanto segue. Antonio Zanichelli lascia la guida del First XV per occuparsi a tempo pieno della Direzione Sportiva del Club. Al suo posto, in qualità di head coach, a partire dal match casalingo con Valsugana, siederà in panchina Grant Doorey, Director of Rugby ...

Svincolo 'dei carrozzieri' a Trivero Polto : servono modifiche : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Svincolo 'dei carrozzieri' a ...

La seconda puntata de 'Il ristorante degli chef' : finalmente il vero inizio del programma : Anche se “Il ristorante degli chef” ha debuttato lo scorso 20 novembre, è con la seconda puntata che il programma ha riservato alcune importanti novità rispetto agli altri talent culinari. Il nuovo format va in onda ogni martedì, dalle 21:20 su Rai 2. Innanzitutto, il programma non ha l’intento di eleggere il miglior chef d’Italia, come accade a “Masterchef”, bensì quello di scegliere chi tra i concorrenti sappia gestire la cucina di un ...

Roma - Zdenek Zeman chiarisce : “non è vero che tifo Lazio” - poi bacchetta Kolarov : Zdenek Zeman ha negato d’aver dichiarato alla tv ceca di tifare per la Lazio, l’ex giallorosso ha anche parlato di Schick e delle sue difficoltà “Le parole di Kolarov? Per me se la gente smette di parlare di calcio, il calcio finisce. Il calcio è fatto per parlare ai bar e per discutere. Poi se ne capiscono o non ne capiscono è normale che uno ha più una visione tecnico-tattica e uno più da tifoso. Sono due visioni ...

Monchi esalta Cristiano Ronaldo : 'Ora sì che è il vero CR7' : ROMA - 'A livello di motivazioni, la Roma c'è al 100% '. Dopo la sconfitta con l'Udinese, la Roma prova a rilanciarsi in Champions League , dove domani sera sfiderà il Real Madrid per mettere al ...

L’impresa dimenticata del Celeusta. Il gommone che attraverò l’Oceano Pacifico : “Io e due compagni Mario Valli e Vittorio Macioci abbiamo attraversato l’Oceano Pacifico dal Perù all’arcipelago delle Tuamotu nella Polinesia, a bordo di un battello pneumatico (nda, gommone). Sono quattromila miglia e 70 giorni di navigazione. Mai nessuno prima d’ora aveva tentato un’avventura del genere. È veramente L’impresa di mare più incredibile di questi ultimi anni. Siamo partiti il 3 giugno (1969). Un rimorchiatore della Marina ...

Jaden Smith afferma che “è vero” che Tyler the Creator è il suo ragazzo : Lo aveva già annunciato a inizio novembre The post Jaden Smith afferma che “è vero” che Tyler the Creator è il suo ragazzo appeared first on News Mtv Italia.

Spazio - il capo dell’agenzia spaziale Russa annuncia una missione sulla Luna e scherza : “così scopriremo se gli americani ci sono andati davvero” : Una missione Russa sulla Luna per “verificare” che gli Usa ci siano stati veramente. E’ quanto ha detto Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale Russa Roscosmos, scherzando con il presidente moldavo Igor Dodon, che gli ha chiesto se riteneva che la NASA fosse atterrata realmente sul satellite terrestre. Le cospirazioni sulle missioni Lunari della NASA sono d’altra parte comuni in Russia. Rogozin, ...

Agguato a San Severo in provincia di Foggia : ucciso Michele Russi : Un uomo, Michele Russi, è stato ucciso in un Agguato oggi in via Terranova a San Severo in provincia di Foggia. Ferite altre due persone

San Severo. Ucciso in un agguato Michele Russi detto Coccione : Sicari in azione in provincia di Foggia. Michele Russi, detto “Coccione”, con numerosi precedenti penali, è stato Ucciso mentre era

Vediamo se è vero che occupare le scuole è un'abitudine solo italiana : Nei resoconti di cronaca della stampa nazionale, ad esempio qui , e locale, ad esempio qui ,, qui e qui , troviamo poi sostanzialmente conferma di quanto sintetizzato dai portali per studenti. ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che in Campania servono nuovi inceneritori? : E’ vero che a Bari una bambina figlia di genitori “no vax” ha contagiato come gli untori altri bambini e adulti della sua gravissima infezione? E’ vero che a Napoli e in Campania per superare emergenza improvvisamente manifestatasi sui rifiuti ci vogliono nuovi inceneritori che, come dice Matteo Salvini, non inquinano e producono invece ricchezza oltreché salute e ambiente? E’ vero che la riforma del governo sulle ...