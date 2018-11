È successo in TV - 30 novembre 2009 | Cielo nuvoloso il canale digitale terrestre di Sky

È successo in TV - 28 novembre 2007 : Manuela Villa vince l'Isola dei famosi 5 (video) : Quinta edizione dell'Isola dei famosi targata Rai 2, quinta conduzione consecutiva di Simona Ventura e due record: il primo si riferisce alla durata, con 71 giorni complessivi, questa è una delle edizioni più lunghe nella storia dell'Isola dei famosi (a differenza delle precedenti che avevano una durata di 56 giorni effettivi), dietro alla tredicesima, durata invece 85 giorni. Il secondo record riguarda Ivan Cattaneo che, da concorrente, si ...

Oroscopo 29 novembre : successo per Toro - contrattempo per Cancro : Gli ultimi giorni di novembre si mostreranno molto favorevoli per alcuni segni zodiacali, andiamo a scoprire le previsioni astrologiche di giovedì 29 novembre. Da Ariete a Vergine Ariete: mattinata molto interessante per coloro che sono nati sotto questo segno. Molte faccende da sbrigare a livello personale, che vi porteranno successivamente a una maggiore serenità. Vorreste meno responsabilità, ma il vostro ruolo è fondamentale all'interno ...

I successori di Pokémon GO gireranno solo sui Samsung Galaxy : rumors del 28 novembre : Trapelano alcuni rumors estremamente interessanti per gli utenti che seguono sempre con attenzione il mondo dei Samsung Galaxy, soprattutto in riferimento al mondo gaming. Dopo aver analizzato qualche trucchetto per risparmiare il consumo energetico con gli smartphone concepiti dal produttore coreano (per maggiori dettagli vi rimando all'apposito articolo), oggi 28 novembre ritengo opportuno analizzare con voi alcune indiscrezioni che sanno ...

È successo in TV - 27 novembre 2008 : Franco Trentalance è (l'ultima?) Talpa - Karina Cascella la vincitrice : Nella nostra rubrica abbiamo già avuto modo di parlare de La Talpa. L'ultima edizione del reality show di Italia 1 risale al 2008 e le tre edizioni andate in onda sino ad oggi sono state condotte da Paola Perego. Ci soffermiamo stavolta sulla terza edizione iniziata il 9 ottobre 2008 e proseguita per una durata complessiva di 50 giorni.La finale si è svolta il 27 novembre 2008, mentre il 4 dicembre 2008 è andata in onda una puntata riepilogativa ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 novembre) : terzo successo consecutivo per Golden State. Cade Milwaukee - gli Spurs tornano alla vittoria : Sette partite nella notte NBA. vittoria sofferta ma fondamentale per Golden State, che prova a mettersi alle spalle il momento di difficoltà. Sconfitta inaspettata per Milwaukee, mentre tornano al successo i San Antonio Spurs di Marco Belinelli. Miglior prestazione della serata per James Harden, che mette a referto 54 punti nella sconfitta dei Rockets a Washington. Vittorie anche per Minnesota, Boston e Indiana. I Milwaukee Bucks cadono in casa ...

È successo in TV - 26 novembre 2014 : La favola di Agon Channel Italia senza il lieto fine (video) : "Tenetevi forte. C’è aria nuova in TV" diceva così il claim di Agon Channel, il canale di origine albanese pronto ad affrontare le grandi reti televisive con produzioni 'artigianali', 'cotti' in Albania e 'mangiati' in Italia, nel centro di produzione di Tirana, infatti il canale trasmetteva in Italia dagli studi della capitale albanese dove Agon Channel trasmetteva dal 2013.Per il lancio dell'emittente l'imprenditore (ed editore) Francesco ...

Rugby – L’Italia femminile chiude il novembre internazionale da imbattuta : netto successo sul Sudafrica : L’Italdonne di Rugby continua il suo tend positivo: le azzurre trionfano per 35-10 sul Sudafrica a prato nel primo test-match della storia fra le due Nazionali L’Italdonne di Andrea Di Giandomenico chiude imbattuta il proprio novembre internazionale, superando per 35-10 al “Chersoni” di Prato il Sudafrica nel primo test-match nella storia delle due Nazionali. Furlan e compagne, dopo il successo per 38-0 sulla Scozia di tre settimane ...

È successo in TV - 25 novembre 1987 : il ritorno del Bagaglino in TV con Biberon (video) : Il varietà all'italiana nel corso del suo lungo corso di vita ha accompagnato milioni di Italiani evolvendosi e mai stancando, il classico degli anni 60, più mirato ai protagonisti di punta negli anni '70 e artefatto, colorato negli anni '80. A cavallo tra questi ultimi due decenni citati arriva una compagnia di attori comici formati dall'ala rassicurante di Pier Francesco Pingitore, padre de Il Bagaglino che proprio in TV ha dato vita a ...

È successo in TV - 24 novembre 2005 : Paolo Bonolis e Il senso della vita (video) : Tira e Molla, Beato tra le donne, Ciao Darwin, Affari tuoi, Festival di Sanremo: sono solo alcuni dei programmi di punta condotti da un sempreverde del piccolo schermo: Paolo Bonolis. Amato, contestato, conteso da Rai e Mediaset, Bonolis si è sempre contraddistinto per ironia, gioco, sarcasmo pungente e soprattutto intelligenza, sapendo intrecciare l'intrattenimento leggero a programmi di leva più matura come Il senso della vita.E' il 24 ...

È successo in TV - 23 novembre 2016 : Il servizio pubblico di Mai più bullismo : Oggi nel passato: su Rai 2 arriva il primo social coach televisivo per affrontare i problemi legati al bullismoprosegui la letturaÈ successo in TV - 23 novembre 2016: Il servizio pubblico di Mai più bullismo pubblicato su TVBlog.it 23 novembre 2018 09:00.

È successo in TV - 22 novembre 2012 : che 'chaos' a X Factor! La storica lite tra Arisa e Simona Ventura (video) : Quando si accennano momenti cult e li associ ad X Factor, inevitabilmente ci si ritrova a ricordare una vicenda che più che una lite è una vera pagina di storia del trash televisivo in Italia. Ricorre oggi 22 novembre 2012 la storica querelle in cui le protagoniste Arisa e Simona Ventura non se le mandano a dire, levandosi i panni di giudice del talent show di Sky Uno (giunto alla sesta edizione, vinta da Chiara Galiazzo, ndr) per attaccarsi ...

È successo in TV - 21 novembre 2016 : Simona Ventura riparte da Selfie (video) : La linfa giusta le è stata ridata dall'Isola dei Famosi 2016 su canale5, dove da conduttrice di 8 edizioni ne diventa concorrente. Simona Ventura grazie alla sua curiosa presenza nel reality show è tornata nel posto che più le si addice: la tv generalista. Una rinascita che è stata maturata, carburata e lanciata nei tempi e modi giusti, è stata Maria de Filippi a prenderla nel suo nido di Fascino e a regalarle "un po' del suo Fascino" come ...

È successo in TV - 21 novembre 2016 : Simona Ventura riparte da Selfie : La linfa giusta le è stata ridata dall'Isola dei Famosi 2016 su canale5, dove da conduttrice di 8 edizioni ne diventa concorrente. Simona Ventura grazie alla sua curiosa presenza nel reality show è tornata nel posto che più le si addice: la tv generalista. Una rinascita che è stata maturata, carburata e lanciata nei tempi e modi giusti, è stata Maria de Filippi a prenderla nel suo nido di Fascino e a regalarle "un po' del suo Fascino" come disse ...

È successo in TV - 20 novembre 1993 : Nicoletta Orsomando si dimette da signorina buonasera : Le ricordiamo come signorine buonasera: sorridenti, familiari, sicure. Ci rassicuravano su chi e cosa ci avrebbe propinato il piccolo schermo giorno per giorno con serenità, talvolta aggiungendo un tocco glamour, un gesto, un'occhiata iconica rimasta riconoscibile alle famiglie per anni.Nella categoria delle grandi professioniste del settore, il 22 ottobre 1953 appare Nicoletta Orsomando, annunciatrice RAI per antonomasia nonché la ...