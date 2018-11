È morto il direttore di Di Più Sandro Mayer

Blastingnews

: Editoria, è morto Sandro Mayer: fu direttore di 'Gente' e 'Dipiu' #SandroMayer - MediasetTgcom24 : Editoria, è morto Sandro Mayer: fu direttore di 'Gente' e 'Dipiu' #SandroMayer - stanzaselvaggia : È morto un amico e l’ultimo vero direttore/manager rimasto. Ciao Sandro Mayer. - Radio105 : Addio a #SandroMayer. Il direttore del settimanale 'Di Più' si è spento all'età di 77 anni ?? #30novembre -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Nella notte èall'età di 77 anni, presso l'ospedale Fatebenefratelli di Roma. Lascia la moglie Daniela e la figlia Isabella. Era nato nel 1940 a Piacenza, si era laureato in Scienze politiche, iniziando la sua carriera come traduttore, prima di dedicarsi anima e corpo per il giornalismo. E' stato primadi Novella 2000, poi di Epoca e per ben 20 anni di Gente. Nel 2004 era poi passato alla Cairo Editore, col quale dirigeva due settimanali di grande successo, da lui stesso fondati: Di Più (la rivista più letta in Italia) e Di Più Tv. Era noto in televisione anche grazie alle numerose ospitate Rai e Mediaset che aveva fatto negli anni. Impossibile dimenticarlo in Buona Domenica o in Domenica In con il sorriso sempre stampato sul viso e una grande ironia, caratteristiche queste diventate ormai una certezza per le famiglie italiane. Negli ultimi anni era a bordo ...