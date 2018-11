Droga | blitz tra Sicilia e Calabria | tra i corrieri insospettabili venditori ambulanti 3

Droga : blitz tra Sicilia e Calabria - tra i corrieri insospettabili venditori ambulanti (2) : (AdnKronos) - Gli inquirenti hanno appurato che "da giugno a settembre 2106, Capraro destinava lo stupefacente acquistato al mercato dello spaccio nell’isola di Lampedusa, località dove veniva trasportato utilizzando la motonave che parte da Porto Empedocle (Agrigento)". Le forniture fuori provincia

Droga : blitz tra Sicilia e Calabria - tra i corrieri insospettabili venditori ambulanti : Palermo, 30 nov. (AdnKronos) - Ufficialmente erano venditori ambulanti che giravano i mercatini rionali della Sicilia, nella realtà erano insospettabili corrieri della Droga. E' quanto emerge dell'operazione antiDroga tra la Sicilia e la Calabria che all'alba di oggi ha portato all'esecuzione di qui

Blitz antiDroga Cc e Gdf - 20 arresti : 6.10 Carabinieri e Finanzieri dei comandi provinciali di Chieti stanno eseguendo nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia 20 ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di una banda di albanesi. I destinatari del provvedimento sono accusati,a vario titolo,di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. In esecuzione 37 ...

Ragusa - barca a vela con 11 tonnellate di Droga. Blitz della GdF in alto mare - fermati due bulgari : L'imbarcazione carica di droga in viaggio nel Mediterraneo. A bordo undicimila chili di hashish, intercettati dalla guardia di finanza sulla imbarcazione lunga più di 19 metri.Continua a leggere

Ragusa - barca a vela con 11 tonnellate di Droga. Blitz della Finanza in alto mare - fermati due bulgari : Il carico di hashish era partito forse dal Marocco, destinazione Libia. L’operazione dopo una segnalazione della polizia spagnola

Maxi blitz a Scampia - decine di perquisizioni e due arresti per Droga : Operazione ad alto impatto nel quartiere Scampia, nel Lotto SC del complesso '33'. Gli agenti del commissariato Scampia, pattuglie del reparto Prevenzione crimine Campania e una squadra dei vigili del ...

Blitz antiDroga a San Severo : numerosi arresti : In queste ore è scattato un Blitz antidroga a San Severo. Nel centro del Foggiano sabato scorso si è verificato

Foggia - blitz antiDroga : numerosi arresti : 7.00 Circa 100 agenti della Polizia di Stato, con ausilio di un elicottero del Reparto volo e Reparti prevenzione crimine, stanno eseguendo numerosi arresti a San Severo (FG) nell'ambito di una vasta operazione antidroga. Le misure restrittive sono scattate nei confronti di pregiudicati spacciatori, alcuni dei quali legati alla criminalità organizzata. L'operazione giunge a seguito dell'omicidio mafioso dello scorso 23 novembre a San Severo ...

Droga a fiumi nel Salento - scatta il blitz con l'operazione 'Short Message' : 55 indagati - i nomi : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Droga a fiumi nel Salento - scatta il blitz con l'operazione 'Short Message' : 41 arresti : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Lecce - blitz antiDroga dei CC : 41 arresti : 5.51 I Carabinieri di Tricase (LE) stanno eseguendo dall'alba nelle province di Lecce,Brindisi e Bari, 41 ordini di custodia cautelare (30 in carcere e 11 ai domiciliari) nei confronti di persone indagate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, estorsione, e detenzione e porto illegale di armi. Individuato un fiorente canale di approvvigionamento riconducibile anche ...

Droga e tratta di esseri umani - blitz della polizia a clan di nigeriani : Roma, 21 nov., askanews, - La polizia di Stato di Cagliari ha eseguito diversi fermi a carico di cittadini nigeriani responsabili di associazione di stampo mafioso, tratta di esseri umani aggravata ...

Tratta di esseri umani - prostituzione e Droga : blitz contro la mafia nigeriana a Cagliari : Fermati cittadini nigeriani accusati di associazione di stampo mafioso, Tratta di esseri umani aggravata dallo sfruttamento della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini della polizia di Cagliari hanno dato un duro colpo al clan criminale “Calypso Nest”, riconducibile al noto gruppo mafioso della Supreme Eiye Confraternity.Continua a leggere

Blitz contro i Casamonica - maxi operazione in corso : 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Trovata della Droga. Presenti Raggi e Salvini : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...