Droga | blitz tra Sicilia e Calabria | tra i corrieri insospettabili venditori ambulanti 2

Droga : blitz tra Sicilia e Calabria - tra i corrieri insospettabili venditori ambulanti (3) : (AdnKronos) - Nel corso delle indagini nel settembre 2017 è stata individuata una piantagione di indoor di marijuana nel territorio di Villafrati con arresto di colui che se ne occupava materialmente. Si è così accertato "che operava sotto le direttive di Salvatore Bronte". Nel corso delle indagini

Droga : blitz tra Sicilia e Calabria - tra i corrieri insospettabili venditori ambulanti : Palermo, 30 nov. (AdnKronos) - Ufficialmente erano venditori ambulanti che giravano i mercatini rionali della Sicilia, nella realtà erano insospettabili corrieri della Droga. E' quanto emerge dell'operazione antiDroga tra la Sicilia e la Calabria che all'alba di oggi ha portato all'esecuzione di qui

Blitz antiDroga Cc e Gdf - 20 arresti : 6.10 Carabinieri e Finanzieri dei comandi provinciali di Chieti stanno eseguendo nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia 20 ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di una banda di albanesi. I destinatari del provvedimento sono accusati,a vario titolo,di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. In esecuzione 37 ...

Ragusa - barca a vela con 11 tonnellate di Droga. Blitz della GdF in alto mare - fermati due bulgari : L'imbarcazione carica di droga in viaggio nel Mediterraneo. A bordo undicimila chili di hashish, intercettati dalla guardia di finanza sulla imbarcazione lunga più di 19 metri.Continua a leggere

Ragusa - barca a vela con 11 tonnellate di Droga. Blitz della Finanza in alto mare - fermati due bulgari : Il carico di hashish era partito forse dal Marocco, destinazione Libia. L’operazione dopo una segnalazione della polizia spagnola

Maxi blitz a Scampia - decine di perquisizioni e due arresti per Droga : Operazione ad alto impatto nel quartiere Scampia, nel Lotto SC del complesso '33'. Gli agenti del commissariato Scampia, pattuglie del reparto Prevenzione crimine Campania e una squadra dei vigili del ...

Blitz antiDroga a San Severo : numerosi arresti : In queste ore è scattato un Blitz antidroga a San Severo. Nel centro del Foggiano sabato scorso si è verificato

Foggia - blitz antiDroga : numerosi arresti : 7.00 Circa 100 agenti della Polizia di Stato, con ausilio di un elicottero del Reparto volo e Reparti prevenzione crimine, stanno eseguendo numerosi arresti a San Severo (FG) nell'ambito di una vasta operazione antidroga. Le misure restrittive sono scattate nei confronti di pregiudicati spacciatori, alcuni dei quali legati alla criminalità organizzata. L'operazione giunge a seguito dell'omicidio mafioso dello scorso 23 novembre a San Severo ...

Droga a fiumi nel Salento - scatta il blitz con l'operazione 'Short Message' : 55 indagati - i nomi : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Droga a fiumi nel Salento - scatta il blitz con l'operazione 'Short Message' : 41 arresti : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Lecce - blitz antiDroga dei CC : 41 arresti : 5.51 I Carabinieri di Tricase (LE) stanno eseguendo dall'alba nelle province di Lecce,Brindisi e Bari, 41 ordini di custodia cautelare (30 in carcere e 11 ai domiciliari) nei confronti di persone indagate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, estorsione, e detenzione e porto illegale di armi. Individuato un fiorente canale di approvvigionamento riconducibile anche ...

Droga e tratta di esseri umani - blitz della polizia a clan di nigeriani : Roma, 21 nov., askanews, - La polizia di Stato di Cagliari ha eseguito diversi fermi a carico di cittadini nigeriani responsabili di associazione di stampo mafioso, tratta di esseri umani aggravata ...

Tratta di esseri umani - prostituzione e Droga : blitz contro la mafia nigeriana a Cagliari : Fermati cittadini nigeriani accusati di associazione di stampo mafioso, Tratta di esseri umani aggravata dallo sfruttamento della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini della polizia di Cagliari hanno dato un duro colpo al clan criminale “Calypso Nest”, riconducibile al noto gruppo mafioso della Supreme Eiye Confraternity.Continua a leggere

Blitz contro i Casamonica - maxi operazione in corso : 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Trovata della Droga. Presenti Raggi e Salvini : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...