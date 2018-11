Donne e disoccupati «lunghi» | sgravi a 6 mesi

ilsole24ore

(Di venerdì 30 novembre 2018) Cinquecento euro. È questo l’importo medio mensile di reddito e pensione di cittadinanza stimato dai consulenti del ministero del Lavoro. Una cifra che tuttavia è destinata a fare i conti con il fondo in manovra: 9 miliardi totali, di cui 7,1 per il reddito, uno per le pensioni e uno per la riforma dei centri per l’impiego...