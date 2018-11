Domenica Live e Domenica In | chi sono gli ospiti del 2 dicembre 2018

Domenica Live Naike Rivelli critica Barbara D’Urso : Nel corso della puntata scorsa di “Domenica Live”, la D’Urso ha involontariamente mostrato per alcuni secondi la biancheria intima. Un gesto premeditato secondo la Rivelli, che l’ha così punzecchiata su “Instagram”: «Barbara D’Urso: Ogni cosa al suo posto. Non puoi giocare con gli spettatori così… Se vuoi fare del giornalismo serio, fallo, senza farci fare figure di m***».Allegando uno scatto la Rivelli prosegue ...

Domenica Live - Patrick Baldassarri : 'Ci vogliamo bene - ma è lei che deve chiedere scusa' : La scorsa Domenica 25 novembre, è avvenuta la messa in onda della nuova diretta di 'Domenica Live', che ha visto Patrick Baldassarri, l'ex-fidanzato di Valeria Marini, aprirsi circa la fine della sua turbolenta love-story vissuta con la showgirl. Valeria Marini: la verità sulla sua love-story Il nuovo appuntamento televisivo di 'Domenica Live' ha riservato al grande pubblico di Canale 5 molte novità. Tra gli ospiti in studio del talk-show ...

Barbara D'Urso record d'ascolti con Domenica Live/ Foto - Domenica In balbetta e la regina di Canale 5 vola - IlSussidiario.net : Barbara D'Urso ha stabilito un altro record d'ascolti con il suo programma contenitore del fine settimana, Domenica Live.

Lady Diana - le rivelazioni del suo amico intimo a Domenica Live : “Vi dico la verità sulla sua figlia segreta” : “Diana sfortunatamente soffrì di bulimia e depressione. Pensò alla possibilità di suicidarsi, a fermarla fu la devozione verso i suoi figli. Voleva fare cose normali, voleva che crescessero in modo normale, ma era impossibile farlo nella famiglia reale e questo è stato motivo di scontro”. A raccontarlo a Domenica Live è Derek Deane, il ballerino e coreografo amico intimo di Lady D, che rivelato alcuni retroscena inediti sulla vita ...

Karina Cascella e Luciana Turina litigano a Domenica Live : Ennesima lite nel solotto di “Domenica Live” tra Luciana Turina e Karina Cascella, che ha visto intervenire anche Barbara D’Urso per riportare la calma in studio. Luciana Turina molto spesso ha raccontato di avere delle difficoltà economiche, invece sarebbe stata avvistata da qualcuno mentre sperperava il denaro giocando a bingo. La Cascella le avrebbe dato della bugiarda facendole perdere il controllo: “Da Riccardo Signoretti accetto la ...

Domenica Live Milton Morales ecco perché mi hanno arrestato : L’ex ballerino Milton Morales è stato ospite a “Domenica Live” è ha raccontato il perché è stato arrestato a Miami: “E’ stata l’esperienza più brutta della mia vita. Nella foto che avete mostrato, sono con la maglietta da massaggiatore. Non ero vestito da poliziotto. Ho visto un macchinone nero, e quando mi avvicina che c’era una poliziotta. Ho abbassato il finestrino come qualunque cittadino del mondo e le ho detto: “Non ...

Domenica Live Sonia Bruganelli il suo amore per Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli è stata ospite a “Domenica Live” e ha parlato dei momenti più belli del matrimonio con Paolo Bonolis che l’ha resa mamma per tre volte, Adele, Silvia, Davide. Parlando del marito dice:” Mi ha fatto innamorare il suo carattere, il suo modo di essere. Del suo essere più grande di me. Mi ha insegnato un sacco di cose. Mi ha regalato i libri, cassette con tutte le collezioni di canzoni che gli piacevano. La Bruganelli ha ...

Domenica Live - Milton Morales racconta il suo arresto in America : 'Sono stato vittima di un fraintendimento' : Arrestato in America con l'accusa di essersi finto un poliziotto, Milton Morales ha dovuto scontare la sua pena nelle carceri di Miami per dieci lunghe ore. Dopo un anno da quel brutto incubo, il ...