: Docenti e ATA: annunciato un nuovo sciopero a Dicembre - scuolainforma : Docenti e ATA: annunciato un nuovo sciopero a Dicembre - orizzontescuola : Sciopero docenti e ATA, proclamato per il 10 dicembre - FLC_CGIL_Fr : Personale ATA, posti disponibili #PersonaleATA #Postidisponibili #docenti #supplenza #scuola… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Unriguardante il corpo deie ATA è previsto per il 10. Ad annunciarlo è lo stesso Ministero dell’istruzione tramite una nota 33383 del 29 Novembre 2018. La manifestazione riguarda tutto il personale scolastico a tempo determinato, indeterminato, atipico e precario.La manifestazione è stata proclamata dal SAESE. La manifestazione, come leggiamo da Orizzonte Scuola, riguarda tutti i lavoratori di entrambe le branche che prestano ufficio all’interno delle scuole italiane ed istituzioni scolastiche italiane all’estero.a personale ATA: i doveri della scuola Come sappiamo, lova attuato nel pieno rispetto delle regole e delle procedure normative, essendo del resto la scuola un importante servizio pubblico per la nostra società. Gli istituti scolastici hanno il dovere di comunicarlo alle famiglie ed agli alunni. ...