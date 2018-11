Dl Sicurezza | 24 migranti cacciati dal Cara di Isola Capo Rizzuto e portati in stazione

Dl Sicurezza - 24 migranti cacciati da Cara di Isola Capo Rizzuto e portati in stazione : “Non hanno un posto dove andare” : Ventiquattro migranti hanno dovuto lasciare il Cara di Isola Capo Rizzuto, a seguito di un provvedimento emesso dalla prefettura di Crotone in ottemperanza al decreto Sicurezza approvato nei giorni scorsi in Parlamento. Gli stranieri sono in possesso del permesso di soggiorno umanitario e pur avendo diritto di stare in Italia, non possono beneficiare del diritto d’accoglienza nel sistema Sprar o restare nel sistema di prima accoglienza. Il ...

Migranti - Fico contro la Lega : 'Dovremmo aderire al Global Compact' - Poi prende le distanze dal dl Sicurezza : "Assolutamente sì, ritengo che l'Italia dovrebbe aderire al Global Compact " . Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, invitando "tutti a leggersi davvero il contenuto di questo ...

Dl Sicurezza è legge. Le novità : stretta sui migranti - taser - Daspo per indiziati terrorismo : Il Daspo per le manifestazioni sportive viene esteso agli indiziati di terrorismo e si potrà applicare un Daspo urbano nei presidi sanitari, nei mercati e durante gli spettacoli. Ci saranno sanzioni ...

Decreto Sicurezza - Arci : "Futuro Sprar incerto - centinaia di migranti già in mezzo a una strada" : Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'associazione: "Tante segnalazioni di persone che hanno avuto la protezione umanitaria e ora non sanno dove andare. E senza il progetto i grandi centri di accoglienza si trasformeranno in ghetti"

Decreto Sicurezza : stretta sui migranti - taser ai vigili. E l’accattonaggio è reato : La Camera dà l’ok con 336 sì e 249 no. La cittadinanza sarà data solo a chi conosce l’italiano: via l’asilo a chi spaccia o molesta. Ai sindaci viene dato il potere di stop ai negozi etnici.

Dl Sicurezza - “così i piccoli Comuni rinascono grazie ai migranti. Con il taglio degli Sprar danni alle economie locali” : Con un investimento da 600 a 800 milioni all’anno, l’accoglienza diffusa ha funzionato da volano sia per riattivare economie locali in crisi, sia per rivitalizzare imprese e servizi sociali. Alla vigilia del passaggio alla Camera del decreto sicurezza, Legambiente presenta il dossier ‘L’accoglienza che fa bene all’Italia’. Una raccolta di 28 storie che coinvolgono 100 Comuni e che raccontano come (bene) funziona l’accoglienza diffusa, che ha nel ...

Decreto Sicurezza - parere del Csm : “Su migranti e richiedenti asilo norme costituzionali non rispettate” : norme costituzionali non rispettate da alcuni articoli del Decreto Sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Lo segnala la Sesta Commissione del Csm in un parere destinato al ministro della Giustizia e che mercoledì prossimo sarà all’esame del plenum. Si tratta di un corposo documento, approvato all’unanimità e di cui sono relatori il laico Alberto Maria Benedetti (M5s) e il togato Paolo Cricuoli (Magistratura ...