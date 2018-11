Diede dell’omosessuale ad Eto’o | giornalista camerunense finisce in carcere

calcioweb.eu

: Diede dell'omosessuale ad #Etoo: giornalista camerunense finisce in carcere - CalcioWeb : Diede dell'omosessuale ad #Etoo: giornalista camerunense finisce in carcere -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Undi una radio camerunese, Michael Dopass, è finito inper l’accusa di aver diffamato Samuel Eto’o, ex attaccante di Barcellona e Inter, alludendo a una sua presunta relazione omosessuale. Dopass, corrispondente dell’emittente Radio Soleil FM, è stato arrestato mercoledì ed è comparso davanti al tribunale di Yaoundè che ne ha disposto la custodia cautelare neldi massima sicurezza di Kondengui, in quando si sospettava una possibile fuga. Ilè stato arrestato a seguito di una denuncia presentata da uno dei legali del calciatore camerunese. Nel suo programma “Sports et investigations”, andato in onda il 17 settembre, ilavrebbe accennato a una possibile relazione omosessuale intrattenuta da Eto’o ai tempi in cui figurava come capitano del Camerun. Per questo, il 4 ottobre, il cronista era stato ...