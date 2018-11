Di Maio | il padre | Luigi attaccato con ferocia | non ha la minima colpa

Il padre di Luigi Di Maio ha parlato dei propri 'errori' : In tutta questa vicenda Luigi cosa ha fatto? Non c'è nulla che ricada sull'attività politica di Di Maio' lo ha difeso da parte sua il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ...

Il padre di Luigi Di Maio ha parlato dei propri "errori" : Antonio Di Maio difende il figlio Luigi e si assume la responsabilità "degli errori" nella vicenda dei sequestri di alcuni beni sul terreno di sua proprietà. "Mio figlio" spiega in un'intervista al 'Corriere della Sera' "giustamente ha preso le distanze dagli errori che ho commesso. Non ha fatto nulla per favorirmi o nascondere fatti e ha fatto bene. E' una persona ...

Luigi Di Maio - sul terreno del padre trovato un deposito di immondizia : scattano i sigilli : Un bidone, una carriola, dei calcinacci, un telo di plexiglass e un vecchio frigorifero. Questo è stato trovato sulla terra dei Di Maio ed è stato posto sotto sequestro. Poi ci sono gli immobili. Sono ...

Operai in nero in azienda - il padre di Di Maio : “Non sapeva - la responsabilità è solo mia” : "Hanno attaccato Luigi con una ferocia spropositata. Stanno cercando di colpirlo ma lui non ha la minima colpa. Non era a conoscenza di nulla. Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli. Tornare indietro non si può ma se potessi riavvolgerei il nastro per non ripetere gli errori del passato. Questo non è possibile quindi posso solo dire che mi dispiace", ha dichiarato al Corriere della Sera Antonio Di Maio, padre del ...

Di Maio - il padre : “Lavoro nero? Luigi non sapeva - ai figli abbiamo sempre detto che era tutto in regola” : “Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli. Hanno attaccato Luigi con una ferocia spropositata. Stanno cercando di colpirlo ma lui non ha la minima colpa. Non era a conoscenza di nulla”. Antonio Di Maio, padre del vicepremier e leader M5s, parlando al Corriere difende il figlio ribadendo che non sapeva nulla degli operai in nero nell’azienda di famiglia, trasferita nel 2014 alla Ardima srl di Luigi e della ...

La polizia municipale sequestra alcune aree nella proprietà del padre di Di Maio : La polizia municipale questa mattina ha effettuato un sequestro presso aree del Comune di Mariglianella che risultano essere di proprietà anche del padre del Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Le aree poste sotto sequestro contenevano rifiuti inerti. Inoltre, all'interno dell'area sequestrata sarebbero stati rinvenuti piccoli manufatti realizzati senza permessi. Al seguito della polizia municipale c'erano ...

Inchiesta padre Di Maio - minacce social alla iena Filippo Roma : "Se ti incontro per strada ti ammazzo" : 'Sui social i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle mi hanno letteralmente sfondato, riempiendomi di insulti di ogni tipo: da servo di Berlusconi e Renzi a 'se ti incontro per strada ti ammazzo' o 'ti ...

Padre di Di Maio - ecco gli esiti del sopralluogo effettuato dalla municipale : ecco gli esiti del sopralluogo effettuati dalla municipale nelle proprietà del Padre di Di Maio Quattro piccoli manufatti, realizzati senza permesso. È il risultato degli accertamenti condotti il 29 novembre nella proprietà di Antonio Di Maio a Mariglianella, in provincia di Napoli. Si tratta di piccole opere di pertinenza di una vecchia masseria come un box con la copertura in lamiera. Nella mattinata di giovedì erano state sequestrate alcune ...

Trovati 4 manufatti abusivi nel terreno di padre di Di Maio. Coinvolta anche la madre : Si tratta di piccole opere che sono state poste sotto sequestro. A darne la conferma il sindaco di Mariglianella - Dopo la denuncia giornalistica, il sopralljuoco e la conferma: "Abbiamo riscontrato ...

Mara Carfagna clamorosamente difende Luigi Di Maio sulla questione del padre (VIDEO) : Mara Carfagna in modo clamoroso, si scaglia dalla parte di Luigi Di Maio per quanto riguarda la questione che ha visto da vicino Antonio Di Maio Arriva (clamorosamente) da Mara Carfagna e da Forza Italia un’inattesa difesa del vicepremier Luigi Di Maio per le vicende legate all’azienda del padre del leader del Movimento 5 Stelle. “Se il padre di Di Maio ha sbagliato ne pagherà le conseguenze e ne risponderà nelle sedi ...