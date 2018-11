Del Bello-D’Elia-Boca | Roma Capitale penalizza nostro Municipio

romadailynews

: Seguite ora la diretta con Martina Capriotti del @NatGeoTvItalia, dall’Ostello Bello Grande a Milano. Trovate qui… - mengonimarco : Seguite ora la diretta con Martina Capriotti del @NatGeoTvItalia, dall’Ostello Bello Grande a Milano. Trovate qui… - matteosalvinimi : L'altra sera avete inviato così tante foto dei vostri 'bambini felini' che ho pensato di ripubblicarne alcune, è be… - AntoVitiello : Leonardo: “Dialogo con Ibra? Abbiamo dialogo con tante persone, vogliamo rientrare nel giro della politica del calc… -

(Di venerdì 30 novembre 2018)– “Un bilancio inadeguato, su cui oggi in Consiglio abbiamo espresso parere negativo: meno soldi per l’assistenza ai disabili, ai minori e agli anziani fragili, nessun finanziamento nuovo ai progetti sociali. Un bilancio che non riesce neppure a garantire l’esistente, mentre avremmo bisogno di un bilancio espansivo, capace di promuovere benessere, non solo rispondere, peraltro non sufficientemente, ai bisogni delle cittadine e dei cittadini gia’ presi in carico”. Cosi’ in una nota la presidente delII, Francesca Del, l’assessore alle Politiche Sociali, Cecilia D’Elia, e la presidente della Commissione Politiche Sociali, Caterinain questo modo unche in questo anno, grazie a un lavoro prezioso, ha abbattuto tra settembre e novembre le liste d’attesa per ...