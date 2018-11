Death Stranding arriverà a giugno 2019? Walmart Canada smentisce le indiscrezioni sulla data di lancio : Nella giornata di ieri, 29 novembre, sono circolate in rete alcune notizie che volevano l'attesissimo Death Stranding in uscita il prossimo giugno, il 30 giugno 2019 per la precisione.La data è comparsa sulle pagine di Walmart Canada e la notizia proveniva dall'utente Twitter Yinob, che l'ha segnalata al presentatore e organizzatore dei The Game Awards, Geoff Keighley.In un primo momento Walmart Canada avrebbe confermato la data di uscita, ma ...

Svelata uscita di Death Stranding? Walmart indica la data : Tutti attendono con ansia Death Stranding, il nuovo capolavoro annunciato di Hideo Kojima, che potrebbe uscire nel 2019. Anzi, oggi il noto retailer americano, Walmart, ha indicato in una scheda online quella che potrebbe rappresentare la vera data di uscita dello stranissimo titolo, su cui è avvolto ancora un velo di mistero, anche se il gameplay è stato mostrato. In particolare un utente su Twitter, che nasconde dietro il nome di Yinob, ha ...

Dal prossimo show di Conan O'Brien potrebbero arrivare novità su Death Stranding : Siete in trepidante attesa di novità sul prossimo gioco di Hideo Kojima, Death Stranding? Bene, forse abbiamo delle buone notizie per voi.Stando a quanto emerso su ResetEra, Conan O'Brien sarebbe in Giappone e avrebbe in programma un tour negli studi di Kojima Productions. O'Brien, dunque, potrebbe condividere qualche interessante novità sull'attesissimo gioco.Hideo Kojima e Conan O'Brien sono amici, questa è cosa nota, e già nel mese di ...

Hideo Kojima spreca tempo sui social al posto di lavorare a Death Stranding? : Hideo Kojima è molto attivo sui social network, infatti lo vediamo sempre condividere messaggi e immagini tra Twitter, Instagram e Facebook, ma oltre a questo sappiamo Kojima essere anche un appassionato di cinema nonché un lettore, dopotutto un creativo deve sempre mantenere la mente stimolata per elaborare e produrre contenuti originali, ma la domanda sorge spontanea, e a fargliela sono stati alcuni fan.Alcuni appassionati si sono infatti ...

Sam Lake di Remedy celebra Death Stranding con un divertente tweet : Conoscendo ormai il forte legame che Death Stranding ha con i The Game Awards, man mano che l'evento si avvicina sta salendo la febbre dei fan per la nuova creatura di Hideo Kojima, febbre che coinvolge a quanto pare anche qualche volto noto dell'industria dei videogiochi.Sam Lake, creative director di Remedy Entertainment, ha voluto mostrare su Twitter una divertente foto che lo vede giocare con la bambola di un neonato mentre indossa la ...

The Last of Us 2 - Death Stranding e Ghost of Tsushima? Per un insider saranno titoli di lancio di PS5 : Qualche giorno fa ha fatto scalpore su Reddit il post dell'utente RuthenicCookie4, che nel subreddit di PS4 ha anticipato la notizia della mancata partecipazione di Sony all'E3 2018.Incalzato dai commenti al post, RuthenicCookie4 ha poi svelato altri dettagli sui piani dell'azienda per il 2019 e soprattutto per quelli relativi a PS5, che per l'insider sarà svelata da un teaser verso la metà dell'anno e poi presentata nel dettaglio alla ...

Death Stranding : un nuovo trailer ai The Game Awards 2018? : A giudicare da un tweet di uno degli sviluppatori che lavorano alla Kojima Productions un nuovo trailer sarebbe in procinto di essere svelato, naturalmente stiamo parlando dell'attesissimo Death Stranding, riporta Gearnuke.Il gioco è in cantiere presso Kojima Productions e fin ora ha ricevuto la bellezza di sei trailer, ma nonostante tutto i fan ancora si domandano di cosa tratti il Gameplay del gioco.Infatti fin ora non abbiamo avuto modo di ...

Death Stranding : indizi suggeriscono un nuovo trailer ai The Game Awards - : Annunciato all'E3 2016, Death Stranding sarà un action Game per PS4 in cui vestiremo i panni di Sam Porter Bridges, corriere incaricato di portare a compimento consegne misteriose in un mondo che ...

Death Stranding : il gioco sarebbe a buon punto - iniziata la fase di rifinitura? : E' da molti anni che si parla di Death Stranding, l'ultima grande opera di Kojima è attesa per PS4 ma per il momento non sappiamo alcuna data di lancio.Ma come riporta WCCFtech, stando ad un recente rapporto il gioco sembrerebbe essere vicino al lancio. La rivista giapponese Asahi Shimbun ha infatti recentemente scambiato quattro chiacchiere con Hideo Kojima, lo scorso settembre, e secondo quanto emerso il gioco avrebbe apparentemente ragigunto ...

Secondo l'attore Troy Baker Death Stranding è "strano e grande" : Death Stranding è il prossimo grande gioco di Hideo Kojima. Come ci ricorda Gamingbolt, è stato annunciato nel 2016 e ancora oggi non sappiamo moltissimo del titolo. Conosciamo gli attori che saranno protagonisti del gioco e sappiamo anche che la morte è uno dei temi principali.Ma non sappiamo ancora nulla su come si gioca questo Death Stranding. E purtroppo, mentre il doppiatore Troy Baker, che parteciperà al gioco, ha recentemente condiviso ...

Sony parla delle prossime uscite degli studi PlayStation ma dove sono Death Stranding - Ghost of Tsushima e The Last of Us : Part II? : Déraciné (il primo progetto VR di From Software) in uscita il 6 novembre, il rinvio di Days Gone, e l'uscita di Concrete Genie ed Everybody's Golf VR fissate per la primavera del 2019. Se un articolo pubblicato sul PlayStation Blog e intitolato: "Le prossime uscite dei Worldwide studios di PlayStation: il futuro dei giochi per PS4" si conclude con questi nomi, le domande di una Parte dei fan sono inevitabili.Dov'è la data della beta di Dreams ...

Il doppiatore di Kaz Miller di Metal Gear Solid potrebbe far parte del cast di Death Stranding : Che Hideo Kojima ami lavorare con persone con cui ha già lavorato in passato non è un segreto. Oltre a sfruttare i talenti di Norman Reddus e Guillermo del Toro per l'imminente Death Stranding - entrambi hanno già lavorato con Kojima su P.T./Silent Hills - Kojima ha anche recentemente annunciato il cast vocale giapponese del suo prossimo titolo, che include quasi tutti gli attori più importanti con cui ha lavorato nei giochi Metal Gear ...