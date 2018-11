David Pizarro si ritira | ' La Roma è la mia seconda pelle'

David Pizarro annuncia ritiro dal calcio : in Italia con Roma e Inter : Sarà Curicó-Universidad de Chile l'ultima partita in carriera di David Pizarro . Tornato in patria e prossimo ad archiviare il campionato cileno, il 39enne centrocampista dai lunghi trascorsi in Serie ...

David Pizarro lascia il calcio : tanta Italia nella carriera del ‘Pek’ : David Pizarro ha deciso di ritirarsi ed appendere gli scarpini al chiodo, l’ex Roma, Udinese ed Inter ha vissuto una fetta della sua carriera in Serie A David Pizarro ha deciso di smettere e ritirarsi dal calcio giocato. Il centrocampista chiude così la sua carriera a 39 anni, dopo 17 anni tra Cile ed Europa. “E’ arrivato il momento. Arriva per tutti, anche per me. Per una questione personale, sono io che lascio il calcio ...