David Pizarro annuncia ritiro dal calcio | in Italia con Roma e Inter

David Pizarro lascia il calcio : tanta Italia nella carriera del ‘Pek’ : David Pizarro ha deciso di ritirarsi ed appendere gli scarpini al chiodo, l’ex Roma, Udinese ed Inter ha vissuto una fetta della sua carriera in Serie A David Pizarro ha deciso di smettere e ritirarsi dal calcio giocato. Il centrocampista chiude così la sua carriera a 39 anni, dopo 17 anni tra Cile ed Europa. “E’ arrivato il momento. Arriva per tutti, anche per me. Per una questione personale, sono io che lascio il calcio ...

Che fine ha fatto David Pizarro? Adesso è in Cile : David Marcelo Pizarro Cortés è un calciatore Cileno, di ruolo centrocampista, dell’Universidad de Chile. Cresciuto in patria, arriva in Italia nella stagione 1999-2000, la prima con la maglia dell’Udinese. Nel luglio 2005, dopo sei stagioni in bianconero, passa all’Inter per 12 milioni di € più la metà del cartellino di Goran Pandev. Il 19 agosto 2006 accetta il trasferimento in comproprietà alla Roma per la cifra di 6,5 ...