Da tagli alla Camera 85 milioni per terremotati

Credit crunch - allarme artigiani : in pochi anni taglio credito del 35% : Il principale problema che frena la crescita del paese la mancanza di una corretta distribuzione del Credito all'economia e in particolare verso le Pmi. A lanciare il grido d'allarme per la categoria degli artigiani la ricerca dei Confidi di Fedart Fidi riuniti fino ad oggi, 30 novembre, a Roma per la Convention ...

MotoGp – Infortunio Pirro - Michele dimesso dall’ospedale : “tagliando alla spalla fatto” [FOTO] : Michele Pirro lascia l’ospedale: un po’ di relax e poi via con la riabilitazione, il collaudatore Ducati pronto per un 2019 super Operazione avvenuta con successo: Michele Pirro si è operato ieri alla spalla dopo il brutto incidente delle prove del Gp del Mugello. Il collaudatore della Ducati ha saltato dunque la sessione di test di Jerez de la Frontera, lasciando il suo posto ad Alvaro Bautista e adesso è pronto per tornare ...

Libano : scoperti dettagli negoziati su aiuto militare dalla Russia - : Il consigliere del primo ministro del Libano George Shaaban ha commentato le dichiarazioni dei media sul possibile ottenimento di un aiuto militare dalla Russia. La settimana scorsa, il quotidiano ...

‘Operazione fuori gioco’ - caos Sampdoria : Ferrero verso l’addio - ecco i due nomi candidati alla successione [NOMI e DETtagli] : OPERAZIONE ‘fuori GIOCO’, Ferrero PUO’ LASCIARE. Sono ore caldissime in casa Sampdoria, brutto risveglio per i tifosi blucerchiati. Nel dettaglio la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, il numero uno blucerchiato è coinvolto in una indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, i reati ipotizzati sono appropriazione indebita, truffa, ...

(A Domenica Live Patrick Baldassari ripercorre la sua esperienza a Temptation Island Vip) L'aria di casa Mediaset sembra satura di tensione tra due colleghe che sono i volti di punta dei programmi tra i...

Valentina Dallari ha vinto la sua battaglia contro l'anoressia : 'Vi devo tutto' : Valentina Dallari era arrivata a pesare 39 chili per un metro e 75 cm d'altezza. Il suo è stato un vero e proprio calvario, iniziato dopo la fine della sua relazione con Andrea Melchiorre nel settembre del 2015. I due si erano conosciuti nel programma Uomini e Donne, quando la giovane emiliana era seduta sul trono. Il loro amore, però, durò per pochi mesi, concludendosi anche malissimo, tra accuse e offese reciproche. Da quel momento, a poco a ...

GM si riorganizza : dice stop alla produzione in 7 impianti e taglia del 15% la forza lavoro : DETROIT - General Motors si riorganizza. Il colosso di Detroit annuncia lo stop alla produzione in sette impianti, di cui cinque in Nord America, e il taglio del 15% - più di 14.000 posti -...

NUOVA MATURITA' 2019/ Liceo classico - versione "mista" : tradizionalisti e innovatori alla battaglia finale - IlSussidiario.net : Il ministro dell'Istruzione ha anticipato come saranno le seconde prove della NUOVA maturità. Al classico la versione potrebbe essere duplice e "mista".

Benedetta Mazza estrae il veleno - battuta tagliente alla Giorgi : Benedetta Mazza ha deciso di non rimanere zitta di fronte alle critiche di Eleonora Giorgi. Su richiesta della conduttrice, ogni ex concorrente del GF Vip 3 ha potuto esprimere una sua ipotetica nomination contro chi si trova ancora in Casa. Per l’attrice è stata l’occasione giusta per puntare il dito contro Benedetta Mazza, ma ha ricevuto una risposta pungente. Benedetta Mazza Vs Eleonora Giorgi: la bionda del GF Vip 3 si ribella In ...

Barbara d’Urso taglia Simona Ventura dalla clip su Temptation Island Vip : lei "risponde" via social : La conduttrice del reality ha condiviso su Instagram il pensiero di chi ha fatto notare l'assenza dai video mandati in onda...

Educare alle emozioni - l'unica battaglia pacifica alla violenza di genere : Non sono semplici, per esempio come le app dello smartphone, queste, anzi, sono di facile utilizzo perché intuitive, soprattutto per loro che ci sono nati nel mondo del digitale. Nel mondo delle ...

Squalifica Higuain - terminata l’udienza alla Corte sportiva d’appello : i dettagli : Il Milan e Gonzalo Higuain attendono di conoscere la decisione della Corte sportiva d’appello in merito alla Squalifica di due giornate Si è conclusa a Roma l’udienza presso la Corte sportiva d’appello dell’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, a cui è stata inflitta una Squalifica di 2 giornate nel match di campionato contro la Juventus. Il club rossonero e il giocatore argentino hanno avanzato ricorso nella ...

Alla scoperta di due nuove carte de La Sfida di Rastakhan di Hearthstone : Buttafuori Antigentaglia e Venditore di Zuppa : Il 4 dicembre si avvicina a grandi passi e questo significa che la nuova espansione di Hearthstone, La Sfida di Rastakhan, si sta preparando per un lancio estremamente atteso dai fan.Per accompagnarci al debutto dei nuovi contenuti, Blizzard continua a narrarci la storia di Rikkar e ci presenta due nuovissime carte attraverso il sito ufficiale di Hearthstone: ecco Buttafuori Antigentaglia e Venditore di Zuppe.Volete acquistare l'espansione? Non ...

Petrolio - speculatori alla finestra : la Russia semina dubbi sui tagli : ... perso il 7% Comunque sia le tensioni commerciali Usa-Cina, ben lontane da una tregua sul fronte dei dazi , non depongono bene per l'economia globale, e dunque per i consumi petroliferi,, mentre l'...