Da Leda e il Cigno a Priapo | il significato nascosto dietro gli affreschi mitologici di

Leda e il cigno - affresco pompeiano carico di sensualità : Ancora una volta è la “Casa col Giardino”, situata nella Regione V di Pompei adiacente a via del Vesuvio, a far parlare di sé, è una vera miniera di scoperte interessanti e di affreschi di grande pregio artistico come Adone e Venere oppure l’affresco del dio Priapo nell’atto di pesare il suo membro virile, scoperta di questa estate. Oltretutto questa dimora già è famosa per la recente scoperta, fatta ad ottobre 2018, che rivoluziona il periodo ...

Leda - il cigno e la tossica mascolinità : All’ingresso della domus di Pompei dove è stato ritrovato il dipinto di Leda e il cigno di cui parliamo e scriviamo, appassionatamente, da due giorni, l’estate scorsa ne era stato scoperto un altro. Raffigurava Priapo nell’atto di misurarsi le parti intime. Maschiaccio tossico impenitente sporcaccio

Pompei - ecco dove trovare il mito di Leda e il cigno : Leda e il cigno. L'affresco ritrovato a PompeiLeda e il cigno. L'affresco ritrovato a PompeiLeda e il cigno. L'affresco ritrovato a PompeiLeda e il cigno. L'affresco ritrovato a PompeiLeda e il cigno. L'affresco ritrovato a PompeiLeda e il cigno. L'affresco ritrovato a PompeiLeda e il cigno. L'affresco ritrovato a PompeiLeda, la bella regina di Sparta e moglie di Tindaro, è seduta e sembra rivolgere uno sguardo languido a chi la osserva. Fra le ...

Leda e il cigno - a Pompei scoperta a "luci rosse" : Quel che resta di Pompei è sempre un bel vedere. Affiora a rate ed è un'emozione unica. E se il tema è a luci rosse che importa, vorrà dire che si farà scudo sui minori. In effetti il tema dell'ultimo ...

Leda e il Cigno - cosa dice il mito dell'affresco 'osé' di Pompei : Il potere dell'erotismo, la sensualità dell'amore fisico, l'incanto della seduzione. È questo il mito di Leda e il Cigno , uno dei racconti e delle leggende che hanno rapito nei secoli l'attenzione e ...

Leda e il Cigno - la nuova meraviglia di Pompei è a luci rosse : Bellissima e sensuale, il corpo statuario solo parzialmente coperto da un drappo dorato, la regina Leda sembra incrociare languida lo sguardo di chi la avvicina. Tra le gambe di lei, in una posa che...

Pompei - spunta affresco hot di Leda e il cigno. La meraviglia e il mito : Pompei "a luci rosse". Questa mattina è stato ritrovato nel Parco archeologico un meraviglioso affresco , dove viene rappresentato l'amore fisico e passionale tra Leda , la belissima regina di Sparta ,...

Pompei - scoperto nuovo affresco con l'amore tra Leda e il cigno : Ancora un'immagine è riaffiorata dai nuovi scavi della Regio V di Pompei e si aggiunge ai raffinati volti di donna dipinti in medaglioni di alcuni ambienti lungo via del Vesuvio e alla figura di Venere e Adone dalla casa con giardino, già emersi. Questa volta si tratta del mito di Leda e il cigno rappresentato in un affresco rinvenuto, durante i lavori di stabilizzazione e riprofilamento dei fronti di scavo, in un cubicolo, ovvero una stanza da ...

Pompei torna a sorprendere : trovato affresco con Leda e il cigno : Roma, 19 nov., askanews, - Ancora un'immagine femminile che riaffiora dai nuovi scavi della Regio V e si aggiunge ai raffinati volti di donna dipinti in medaglioni di alcuni ambienti lungo via del ...

Pompei torna a sorprendere : trovato affresco con Leda e il cigno : Roma, 19 nov., askanews, - Ancora un'immagine femminile che riaffiora dai nuovi scavi della Regio V e si aggiunge ai raffinati volti di donna dipinti in medaglioni di alcuni ambienti lungo via del ...

Leda e il cigno - straordinaria “scoperta a luci rosse” a Pompei : il ritratto di Giove che ingravida la bellissima regina di Sparta [GALLERY] : 1/13 ...

Pompei l'ultima meraviglia è a luci rosse - scoperto l'affresco di Leda e il Cigno : Il ritratto di Leda, la bellissima regina di Sparta, mentre viene ingravidata da Giove, il re degli dei che pur di averla si è trasformato in Cigno. Esplicito e sensualissimo, ricco di colori...

Pompei - scoperta a luci rosse in via del Vesuvio. Leda e il cigno protagonisti di un affresco di altissima fattura : Il ritratto di Leda, la bellissima regina di Sparta, mentre viene ingravidata da Giove, il re degli dei che pur di averla si è trasformato in cigno. Esplicito e sensualissimo, ricco di colori e sfumature che ne sottolineano l’altissima qualità esecutiva, è un grande affresco ritrovato nella camera da letto di una grande casa in via del Vesuvio, l’ultima meraviglia di Pompei. Un ritrovamento “eccezionale e unico”, anticipa ...

Pompei - scoperta 'a luci rosse'. L'amore passionale tra Leda e il cigno : A Pompei una nuova scoperta sensazionale. Il tema è L'amore passionale, esplicito, sensuale tra Leda, la bellissima regina di Sparta, e Giove, il re degli dei che pur di sedurre la giovane decide di ...