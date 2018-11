Cursor X | ecco il motore del futuro

wired

(Di venerdì 30 novembre 2018) È alimentato da diversi tipi di carburante. È modulare, nel senso che può essere letteralmente assemblato in base alle esigenze del cliente. E in questo senso è un propulsore che può adattarsi a diverse tipologie di veicoli. Infine, è consapevole. Nel senso che grazie ai sensori di cui è dotato fornisce in tempo reale informazioni rispetto al proprio funzionamento. Tutto questo èX, il concept deldelprogettato da Fpt Industrial e presentato il 23 novembre al Tech Day di Torino. Un concept designed for Planet Earth.“La nostra azienda è sempre stata all’avanguardia nello sviluppo di prodotti ad alto valore aggiunto”, ha spiegato presentandoX Annalisa Stupenengo, Brand President di Fpt Industrial. “Per questo”, ha aggiunto, “sposiamo questa evoluzione della nostra attività. Siamo stati innovatori in più di un’occasione ...