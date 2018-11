Cuneo-Entella | ecco la decisione del giudice sportivo

Serie C : Cuneo-Entella verso ripetizione : ANSA, - GENOVA, 29 NOV - Si conoscerà domani la decisione del giudice sportivo di Lega Pro dopo Cuneo-Entella di ieri, conclusa 1-1. La partita dovrebbe essere rigiocata perché l'arbitro, Perenzoni di ...

Serie C : Cuneo-Entella verso ripetizione : ANSA, - GENOVA, 29 NOV - Si conoscerà domani la decisione del giudice sportivo di Lega Pro dopo Cuneo-Entella di ieri, conclusa 1-1. La partita dovrebbe essere rigiocata perché l'arbitro, Perenzoni di ...

Serie C - svista arbitrale in Cuneo-Virtus Entella : CHIAVARI - Clamoroso errore in Cuneo - Virtus Entella , recupero della quarta giornata giocata ieri e terminata 1-1 . La partita, infatti, è a rischio ripetizione: sembra scontato il ricorso della ...

Serie C - Cuneo-Entella annullata : ecco il motivo : Cuneo-Entella annullata – Nel pomeriggio è andata in scena una giornata importante valida per il campionato di Serie C, da segnalare il colpo grosso del Siena mentre pareggio tra Cuneo ed Entella, 1-1 il risultato finale. Anzi no. Quest’ultima partita dovrà infatti rigiocarsi ed il motivo è veramente clamoroso. L’arbitro, il signor Daniele Perenzoni di Rovereto, ha ammonito al minuto ’61 il calciatore del Cuneo ...

Serie C - ricorso Virtus Entella : manca un'espulsione al Cuneo. Si ripete la gara? : Roberto Boscaglia, 50 anni, allenatore dell'Entella. LaPresse Non c'è pace per il campionato dell'Entella. Un giallo, o meglio un doppio giallo, dovrebbe infatti portare alla ripetizione del match tra ...

DIRETTA Cuneo Entella / Risultato finale 1-1 - streaming video e tv : autorete di Pellizzer! - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA CUNEO ENTELLA: info streaming video e tv del match, recupero della 4giornata del Campionato di Serie C, girone A.

DIRETTA Cuneo Entella / Risultato live 0-1 - streaming video e tv : sesto centro per Mota Carvalho - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA CUNEO ENTELLA: info streaming video e tv del match, recupero della 4giornata del Campionato di Serie C, girone A.

Diretta Cuneo Entella / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : poche occasioni da gol - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Cuneo Entella: info streaming video e tv del match, recupero della 4giornata del Campionato di Serie C, girone A.

Diretta Cuneo Entella / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : squadre in campo - si gioca! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Cuneo Entella: info streaming video e tv del match, recupero della 4giornata del Campionato di Serie C, girone A.