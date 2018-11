Croce Rossa | Comune della Spezia e Asl5 insieme per la prevenzione dell’HIV

Roma - venerdì al via "Jump" - raduno volontari Croce Rossa : 'Il futuro è ora' si tiene al palazzo dei congressi dell'Eur fino a domenica. Tra gli ospiti Maud Chifamba, la studentessa dello Zimbabwe inserita da Forbes tra le 5 donne più influenti dell'Africa, ...

Roma : inaugurata mostra su storia Croce Rossa italiana : Roma – Centoventuno pannelli fotografici e una serie di veicoli storici – tra cui l’ambulanza che porto’ il fuggiasco Benito Mussolini da Villa Torlonia fino in aeroporto – per ripercorrere la storia del soccorso umanitario portato avanti dalla Croce rossa italiana nel corso di tutte le guerre ed emergenze umanitarie del secolo scorso. Il presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca e l’assessore ...

Roma. Croce Rossa : mostra all’Aranciera di San Sisto : S’inaugura domani, lunedì 26 novembre, all’Aranciera di San Sisto (via di Valle delle Camene 11) la mostra Il Corpo Militare

Posizioni aperte Croce Rossa Italiana : invio CV entro dicembre 2018 : Attualmente, la Croce Rossa Italiana seleziona nuovi profili sanitari professionali da includere nelle proprie strutture operative situate sul territorio italiano. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo a chi sono rivolte tali Posizioni aperte, quali sono i requisiti necessari per accedere a tali procedure selettive e come presentare la domanda di assunzione. ...Continua a leggere

Lady Gaga volontaria per la Croce Rossa dopo l’incendio : Tante le star di Hollywood ad aver perso le case tra le fiamme che hanno devastato la California. Tra queste anche la popstar, Lady Gaga che dopo essersi messa in salvo dal rogo che ha avvolto la sua villa di Malibu, ha deciso di mettersi al servizio degli altri. Con una pila di cartoni della pizza in mano si è presentata in un rifugio allestito dalla Croce Rossa alla Pacific Palisades High School per distribuirla a chi era stato accolto dopo la ...

Atto intimidatorio dopo l’inchiesta Juve-‘Ndrangheta : benzina davanti casa e Croce Rossa - ‘avvertimento’ al giornalista di Report Federico Ruffo [DETTAGLI] : Episodio shock nelle ultime ore, avvertimento nei confronti del giornalista Rai Federico Ruffo, autore dell’inchiesta per la trasmissione Report su presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus, ultra’ e ‘ndrangheta, l’episodio si è verificato due notti fa ad Ostia, la ‘vittima’ ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Ostia Antica e sulla vicenda sono in corso le prime ...

Benzina davanti alla casa e Croce Rossa sul muro : attentato fallito contro il giornalista di "Report" : Il pianerottolo di casa cosparso di Benzina e una croce rossa sul muro. Il giornalista di Report , Federico Ruffo, è stato vittima di un attentato intimidatorio. Il giornalista della Rai si è occupato ...

Furto alla Croce Rossa di Ceriale : rubata un'automedica : Amaro risveglio, questa mattina, per i militi della Croce Rossa di Ceriale. Al sodalizio di pubblica assistenza della cittadina del bastione è stata infatti rubata un'automedica. Si tratta di una ...

Rigopiano - le telefonate d'allerta erano al Centro Operativo per emergenza non alla Croce Rossa : Pescara - La Croce Rossa Italiana di Penne precisa che ''come da prassi e consuetudine, ogni qualvolta si è ritenuta necessaria l'apertura del Centro Operativo Comunale (Coc) del Comune di Penne, sono stati messi a disposizione i locali affidati al Comitato per garantire l'operato dello stesso Coc, fornendo all'Amministrazione comunale ed a tutti gli Enti coinvolti piena collaborazione e assistenza''. ...

Croce Rossa contro i tagli di Salvini : gli immigrati hanno bisogno di visite dentistiche : La Croce rossa furibonda contro i tagli impostati da Matteo Salvini Macerata, 5 novembre 2018 – Aveva promesso «una bella sforbiciata» già in campagna elettorale, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini: e adesso torna alla carica, annunciando una riduzione dei costi dell’accoglienza. Se la cifra attualmente prevista per ciascun richiedente asilo è di 35 euro, in un futuro sarà ridotta da un tetto minimo di 19,33 euro a un massimo ...

Land Rover al fianco della Croce Rossa per contrastare gli effetti delle calamità : Dal 2013 la collaborazione fra Land Rover e Croce Rossa ha portato soccorso ad oltre un milione di persone

Dl Fiscale - Silvestri (M5s) : “Scambi con la Croce Rossa - Garofoli chiarisca o lasci”. Guzzetti : “Stimo i tecnici”. E Tria ringrazia : Il coro è unanime: “Dimissioni”. Roberto Garofoli, capo di gabinetto del Mef accusato di essere l’autore della norma pro Croce Rossa introdotta all’insaputa del governo nel dl Fiscale, deve fare un passo indietro. La richiesta arriva da diversi esponenti del M5s, dopo la rivelazione pubblicata dal Fatto: Garofoli aveva ottenuto a buon prezzo proprio dalla Croce Rossa un immobile a Molfetta che per nove anni aveva inutilmente ...