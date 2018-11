Cristiano Ronaldo in piscina ‘riprende’ la sexy Georgina Rodriguez | il dettaglio non

IFFHS - Modric è il migliore al mondo. Battuti Messi e Hazard - solo decimo Cristiano Ronaldo : In attesa dell'assegnazione del Ballon d'Or, Luka Modric è stato eletto come il miglior calciatore al mondo dell'anno solare attraverso il ranking stilato in base alle prestazioni nonché ai voti di ...

Pallone d'Oro - l'albo e i vincitori : guidano Messi e Cristiano Ronaldo : Come loro mai nessuno: cinque Palloni d'Oro a testa: Messi e Ronaldo, Ronaldo e Messi. Il migliore? Difficile se non impossibile da dire, visto che nel più prestigioso trofeo individuale si sono ...

Orsetti, renne, elfi, pupazzi di neve e pacchettini illuminati acquistati per sostenere un progetto a scopo benefico. A casa di Cristiano Ronaldo è arrivato il Natale, il primo celebrato a Torino per il fuoriclasse della Juventus...

Blaise Matuidi vuole la Champions League e sul Pallone d’Oro : “lo merita Cristiano Ronaldo” : Juventus, Blaise Matuidi è pronto a dare l’assalto alla Champions League in un’annata nella quale i bianconeri non possono tirarsi indietro dal ruolo di favoriti “Siamo consapevoli del nostro ruolo di favorita, ora dobbiamo chiudere come primi nel girone di Champions“. Il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, conferma una maggiore sicurezza dei bianconeri in Champions League dove comandano il proprio girone ...

Cristiano Ronaldo doveva andare al Milan nel 2017 : ecco perché saltò la trattativa : Cristiano Ronaldo al Milan fu più di una fantasiosa indiscrezione di calciomercato. La notizia della trattativa, mai conclusa, tra il Real Madrid e la società rossonera era saltata fuori in un ...

A casa di Cristiano Ronaldo l'aria che si respira anticipa le feste che stanno per arrivare: Georgina, i quattro figli di CR7 ed il primo Natale a Torino Il primo Natale di Cristiano Ronaldo a Torino si caratterizza per una casa piena di decorazioni natalizie. I quattro figli di CR7 e la fidanzata del calciatore hanno mostrato sui social la loro dimora addobbata per le feste natalizie. Riempiendo di decorazioni la loro casa, però ...

Dal contratto di Icardi al confronto con Cristiano Ronaldo - Wanda Nara esalta il marito : “Mauro è diverso” : Wanda Nara a 360° su Mauro Icardi, i figli e Cristiano Ronaldo: la moglie dell’attaccante dell’Inter si confessa in un’intervista “Io sono una mamma normale che porta a scuola i figli, li porta a giocare a calcio, poi alla sera va a litigare per il contratto di suo marito”: ammette candidamente Wanda Nara in un’intervista a Leggo in cui si è confessata sui vari aspetti della sua vita. “Non ...

Juve - Allegri : "Siamo più veloci di un anno fa. E abbiamo Cristiano Ronaldo" : L'1-0 al Valencia consegna alla Juve i 3 punti che servono per qualificarsi agli ottavi, anche se il primo posto dipenda ancora dall'ultimo turno. Max Allegri però è contento, perché "il Valencia ha ...

Juventus-Valencia - Allegri : 'Abbiamo vinto con la testa. Cristiano Ronaldo ci dà sicurezza - siamo cresciuti' : Juve, strappato il ticket per gli ottavi. L'1-0 al Valencia, firmato da Mandzukic su invenzione di Ronaldo, regala ai bianconeri l'accesso alla fase a eliminazione diretta: servirà una vittoria nell'...

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Valencia 1-0 - decide Mario Mandzukic - assist magico di Cristiano Ronaldo : Termina 1-0 all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Valencia, valida per la quinta giornata del gruppo H della Champions League 2018-2019. decide un gol al 59′ del croato Mario Mandzukic, su assist magico del portoghese Cristiano Ronaldo, che anche questa sera ha messo lo zampino sulla marcatura dei campioni d’Italia. Un match non facile che la Juve ha saputo portare a casa grazie ad un ottimo secondo tempo. Con questo ...

Pagelle Juventus-Valencia 1-0 - Champions League 2019 : Cristiano Ronaldo magico - Mandzukic risolve : La Juventus ha sconfitto il Valencia per 1-0 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Di seguito le Pagelle dei bianconeri scesi in campo allo Stadium. Pagelle Juventus-Valencia 1-0: JUVENTUS: SZCZESNY: 7,5. Si inventa un clamoroso miracolo sul colpo di testa di Diakhaby allo scadere del primo tempo: salva la porta della Juventus evitando un gol fatto e contribuisce in maniera decisiva sul successo ...

Juventus-Valencia - giocata da fantascienza di Cristiano Ronaldo : Mandzukic ringrazia e fa 1-0 [VIDEO] : Cristiano Ronaldo si inventa una giocata da urlo per saltare il diretto avversario e servire Mandzukic a centro area, il croato ringrazia e porta in vantaggio i bianconeri Cristiano Ronaldo inventa, Mario Mandzukic rifinisce e porta in vantaggio la Juventus. I bianconeri sbloccano il risultato allo Stadium, lo fanno grazie al croato che, da due passi, corregge in porta un assist perfetto di CR7. A scatenare gli applausi del pubblico è però ...

Juventus-Valencia - probabili formazioni : Cristiano Ronaldo a caccia del record : Juventus-Valencia probabili formazioni – Tutto pronto all’Allianz Arena, questa sera la Juventus scenderà in campo contro il Valencia per il penultimo turno del girone, un turno che potrebbe far qualificare matematicamente al primo posto l’undici di Massimiliano Allegri. Quella contro il Valencia sarà dunque una partita importantissima per la stagione bianconera: una vittoria permetterebbe il […] L'articolo ...

Stipendi medi più alti - effetto Cristiano Ronaldo : Juve nella top 10 mondiale dello sport : E' questo quanto emerge dall'indagine condotta dall'autorevole sporting Intelligence che, valutando i principali campionati di tutti gli sport, 350 squadre in 13 paesi,, incorona calcio e basket come ...