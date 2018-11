Crisi Mosca-Kiev | l' Ucraina vieta l' ingresso nel Paese agli uomini russi

Crisi Russia-Ucraina - un incidente cercato da Kiev e preso a pretesto da Mosca : Marinai ucraini speronati, feriti, arrestati e processati per direttissima, rei confessi in videoclip di volontari sconfinamenti nelle acque territoriali russe. Scene e toni, da parte sia russa che ucraina, da propaganda comunista Anni Cinquanta. La scena del crimine: una ‘battaglia navale’ nelle acque dello stretto di Kerch, tra il Mar Nero e il Mare d’Azov, un mare chiuso tra lembi di costa di Crimea, Ucraina e Russia: la Guardia ...

Crisi Russia-Ucraina - Mosca gela l'Europa : "Non abbiamo bisogno di mediatori" : I venti di guerra tra Russia e Ucraina investono anche Bruxelles, mentre continua lo scambio di reciproche accuse tra Mosca e Kiev sulla responsabilità dell'incidente nello stretto di Kerch nel Mar Nero. Mosca non cerca mediatori. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in conferenza stampa a Parigi, proprio durante la visita ufficiale in Francia, ha messo in chiaro che Mosca non ha "alcun bisogno di intermediari" nella vicenda del ...