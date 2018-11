Costa | inceneritori non risolvono emergenza | non sono convenienti

Il contratto di governo non prevede gli inceneritori - ricorda il ministro Costa : "Gli inceneritori sono il fallimento del ciclo integrato. Non lo dico io, lo dicono le imprese, lo dice un'intera economia": lo ha affermato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in un'intervista alla Stampa in cui ha sottolineato che dal contratto di governo erano stati esclusi nuovi termovalorizzatori. "Stiamo lavorando ogni giorno per ribaltare, non solo in Campania ma ovunque, il paradigma economico della ...

Salvini sugli inceneritori

Costa : no inceneritori nel 'contratto' : 18.07 "Gli inceneritori non sono nel contratto di governo". Lo sottolinea il ministro dell'Ambiente, Costa, a margine di un convegno a Napoli, parlando della questione rifiuti in Regione Campania. "A Salvini gli hanno raccontato che c'è una emergenza rifiuti che è diversa dalla questione dei roghi tossici; lunedì ci vedremo a Caserta per firmare un piano di azione non sull'emergenza dei rifiuti ma sulla sofferenza per i roghi tossici, che è ...

Rifiuti Campania - Moronese (M5s) : “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze - per questo c’è Costa” : “Salvini ha auspicato un inceneritore per ogni provincia in Campania? Veramente lui è andato a Napoli per il comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza, che peraltro compete al suo ministero. Salvini non ha particolare competenza in campo ambientale, che spetta invece al ministro dell’Ambiente Costa, né credo che conosca la reale situazione e la storia dei Rifiuti in Campania”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino, ...