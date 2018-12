Così papa Francesco fa la rivoluzione

Papa Francesco e la lotta contro lo Ior. Così Marcinkus aleggia ancora sulla banca vaticana : Quando è stato eletto Papa Francesco voleva chiudere lo Ior. Troppi gli scandali e tanto il denaro riciclato in quella che è stata soprannominata “la banca di Dio”. Ma in Vaticano Bergoglio si è dovuto scontrare con una forte opposizione che prima gli ha impedito di chiudere l’Istituto per le opere di religione, e poi ha osteggiato in ogni modo la sua opera di pulizia della banca. È quanto emerge con chiarezza nel libro Il caso Marcinkus. Il ...

Carabinieri arrestano il papà che picchia la mamma - il figlioletto li accoglie Così : 'Siete super eroi' : 'Carabinieri salvate tutto il mondo, a volte sparando e parlando. Siete dei super eroi fantastici. Ciao!'. così ha scritto un bimbo di 8 anni dopo che il padre marocchino di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Milano, per ...

Asia Argento : «Ho lasciato Fabrizio Corona per colpa dei paparazzi». E lui reagisce Così su Instagram : La verità di Asia Argento sulla fine della sua relazione con Fabrizio Corona. Dopo le indiscrezioni apparse ieri sul settimanale Chi oggi l’attrice ha rivelato come tutto è iniziato e come è successivamente finito, dopo solo un mese. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Repubblica. «Quando ho visto le speculazioni sul nostro rapporto, su un fantomatico contratto, perfino il mio ingaggio all’Isola dei famosi, ho capito che non ...

Asia Argento : «Ho lasciato Fabrizio Corona per colpa dei paparazzi». E lui reagisce Così su Instagram : La verità di Asia Argento sulla fine della sua relazione con Fabrizio Corona. Dopo le indiscrezioni apparse ieri sul settimanale Chi oggi l'attrice ha rivelato come tutto è iniziato...

Carlo Torlonia : “Le statue - mio fratello e le colpe di papà. Così ho salvato il patrimonio Torlonia” : Carlo Torlonia è il nuovo principe della casata dopo la morte del padre Alessandro, un anno fa. Una proverbiale riservatezza, tanto che non si conoscono sue fotografie pubbliche. «E preferirei continuare Così», dice. Anche se oggi eccezionalmente accetta di parlare dopo che la storia della lite ereditaria di famiglia è apparsa sulle prime pagine de...

Fedez - Chiara Ferragni e lo sguardo perfido di Leone : mamma e papà scherzano Così : Il cartone animato, dal titolo originale Pinky and the Brain , racconta i diabolici piani di conquista del mondo da parte dei due protagonisti ed è andato in onda anche sulla Rai, diventando, in ...

Sesso e droga sul pianerottolo di casa - papà chiede aiuto : "Abbiamo una bimba - Così non è vita" : Roberto Laconi vive con la moglie e la figlia di 11 anni in una casa Aler. La sua denuncia a QuiComo

Così il Papa ha tradito i cattolici cinesi : La mattina del 9 novembre alcuni funzionari dell'Ufficio Affari religiosi di Yueqing si sono presentati alla porta del vescovo di Wenzhou (provincia dello Zhejiang), il 55enne Peter Shao Zhumin e lo hanno portato via. "Un periodo di vacanza", come usano dire in questi casi le autorità cinesi. In realtà è l'ottava volta che monsignor Shao viene arrestato da quando è stato ordinato prete nel 1999, la quinta volta solo negli ultimi due anni. In ...

Senigallia : stroncato dalla malattia a 34 anni Tommaso Marcosignori - medico e papà da due mesi : Tommaso Marcosignori, 34 anni anni, era medico specializzato in medicina generale. A diagnosticare la malattia che l'ha ucciso era stato lui stesso nel corso di una visita in cui testava un nuovo macchinario.Continua a leggere

PADOVA Papà malato di cancro scrive un libro per la figlia : "Così saprai chi ero" : Quando la malattia avrà il sopravvento, Andrea è consapevole di lasciare le donne della sua vita in enorme difficoltà ed in conflitto con la vita e con il mondo ed è per questo che augura loro di ...

Formula 1 - GP Brasile : Verstappen-Ocon - un contatto Così era già nel 2001. Lo provocò il papà di Max. VIDEO : Una vittoria sfumata dopo l'incidente con Ocon in fase di doppiaggio. Spinte e insulti a fine gara contro il pilota della Force India. La gara di Max Verstappen è stata compromessa dall'incidente ...

Padova - papà malato terminale scrive un autobiografia per la figlia 'Così saprai chi sono davvero' : 'Quello che più mi mancherà è la mia bambina, Giulia Grace. Nessuno merita un tumore incurabile a 33 anni. Io mi meritavo la possibilità di crescere ed educare la mia piccola Giulia, portarla al primo ...

Padova - papà malato terminale scrive un'autobiografia per la figlia : "Così saprai chi sono davvero" : Andrea Bizzotto, 33 anni, lotta contro un tumore raro. I medici gli hanno dato pochi mesi di vita. Che lui vuole spendere per scrivere un libro e lasciare una traccia concreta di sé nella vita della sua bimba di un anno e mezzo

Incendi California - circondato dalle fiamme con la figlia in auto : Così questo papà cerca di tranquillizzare la bambina : “It’ll be all right”. “Andrà tutto bene”. così Joe Allen, abitante della città Californiana di Paradise, cerca di tranquillizzare la figlia di tre anni in auto con lui mentre guida circondato dalle fiamme, tentando di allontanarsi dagli Incendi che stanno devastando la California. La piccola ha paura e fa domande, lui mantiene la calma continuando a viaggiare in un paesaggio spaventoso. Il video è stato pubblicato ...