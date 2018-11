Cos’è la tocofobia e come affrontarla

dilei

(Di venerdì 30 novembre 2018) La gravidanza è uno dei momenti più belli nella vita di una donna.Una piccola vita cresce dentro di te e poi dopo nove mesi di attesa, un batuffolo in carne ossa ti guarda e ti sorride. Una gioia immensa che riesce a cancellare quello stato di sofferenza che hai dovuto affrontare al momento del parto.Certo, partorire richiede forza, energia e tanta pazienza. Il fatidico momento può generare, già durante la gestazione, un po’ di ansia e preoccupazione nella futura mamma ed è del tutto normale, ma ci possono essere casi in cui si può essere colte da vero terrore o da una paura immensa e immotivata.Non è molto conosciuta, ma è una condizione che si può verificare in alcune donne: è la, ovvero la pura del parto. Il termine, che deriva dal greco “tokos” (parto) e “fobos” (paura), indica una fobia vera e propria che può portare la donna a scegliere di sottoporsi al taglio ...