Corona resta libero | non tornerà in carcere

Corona resta libero : respinta la richiesta di farlo tornare in carcere : Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta della Procura Generale di Milano di far tornare Fabrizio Corona in carcere. E' stato quindi confermato all'ex 're dei paparazzi' l'affidamento in prova terapeutico.

Corona : "Renzi andrebbe arrestato". E il Pd attacca la Berlinguer : bufera su Mauro Corona . Lo scrittore trentino, durante il suo intervento a 'Carta Bianca', la trasmissione di approfondimento politico in onda su Rai Tre e condotta da Bianca Berlinguer , ha ...