Corona contro Blasi | tutto studiato per aumentare gli ascolti del Gf Vip

Fabrizio Corona contro Asia con una frecciatina dopo l'addio : 'La giostra le piaceva' : Si torna a parlare di Fabrizio Corona e del suo tanto chiacchierato addio con Asia Argento. La love story tra i due, infatti, è giunta al capolinea dopo pochissime settimane di fidanzamento e in queste ore entrambi hanno provato a fare chiarezza sull'accaduto, fornendo due versioni dei fatti diverse. La prima a parlare è stata Asia Argento, la quale ha ammesso di essere scesa dalla giostra per sottrarsi a questo circolo mediatico, tuttavia ...

Asia Argento : incontro con Carlos - figlio di Corona/ Foto : il messaggio a colori per Nina Moric - IlSussidiario.net : Asia Argento incontra Carlos, il figlio di Fabrizio Corona: l'attrice, dopo l'incontro, racconta al settimanale Chi le prime impressioni.

Asia Argento : incontro con Carlos - figlio di Corona/ 'Ragazzo straordinario - ha una gran testa' - IlSussidiario.net : Asia Argento incontra Carlos, il figlio di Fabrizio Corona: l'attrice, dopo l'incontro, racconta al settimanale Chi le prime impressioni.

Presentazioni ufficiali : Il primo incontro tra Asia Argento e Carlos Corona. Leggi cosa ha detto Asia del ragazzo : Asia Argento e Fabrizio Corona hanno compiuto un ulteriore passo avanti nel loro rapporto. Il settimanale Chi pubblica una foto che documenta il primo incontro tra l’attrice e Carlos Maria, il figlio nato dal... L'articolo Presentazioni ufficiali: Il primo incontro tra Asia Argento e Carlos Corona. Leggi cosa ha detto Asia del ragazzo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabrizio Corona - incontro tra Asia Argento e il figlio Carlos. Nina Moric non commenta : Asia Argento ha incontrato per la prima volta Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e di Nina Moric. L’attrice ha raccontato al magazine Chi le sue impressioni di questo importante momento: “Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto. Ha una testa formidabile e un gran cuore”. La storia d’amore tra lei e l’ex re dei paparazzi sembra andare a gonfie vele e farsi sempre più seria, tanto che ...

Il primo incontro tra Asia Argento e Carlos Maria Corona : "È un ragazzo straordinario" : "Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto. Ha una testa formidabile e un gran cuore". Prove da mamma per Asia Argento che spende parole al miele per Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona. Il commento della figlia dell'attrice e regista rilasciato a CHI racconta il lungo fine settimana trascorso da Asia in casa Corona in cui ha conosciuto il figlio dell'imprenditore catanese e di Nina Moric.I due, ...

Fabrizio Corona – Asia Argento - la mamma di lei ancora contro la figlia con un tweet : Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento, si scaglia nuovamente contro la figlia e lo fa con un tweet: “Mia figlia è una Brunilde. Difficile per lei trovare un uomo giusto. Anche nella mitologia norrena, compariva un cappuccio e per fortuna, era quello dell’invisibilità.” Il riferimento nemmeno velato è alla relazione dell’attrice con il discusso Fabrizio Corona. Già nelle scorse settimane la moglie di Dario Argento aveva ...

Il Time inCorona l'Adaptive Controller di Xbox One come una delle migliori 50 invenzioni dell'anno : Dopo aver raccolto il plauso dell'intera industria, Microsoft incassa un altro importante riconoscimento grazie all'Adaptive Controller, il Controller per Xbox One specificatamente realizzato per i giocatori che hanno una limitata mobilità alle braccia o alle mani.La rivista statunitense Time ha infatti incluso il Controller tra le 50 migliori invenzioni del 2018, un risultato che Phil Spencer ha voluto condividere su Twitter ricevendo i ...

Fabrizio Corona contro Alessandro Cecchi Paone : Fabrizio Corona è stato ospite di Piero Chiambretti a #CR4 La repubblica delle donne, su Rete 4, e le sue dichiarazioni non sono come al solito passate inosservate. Intervistato dallo stesso Chiambretti e da Alfonso Signorini mentre si parlava di belli e dannati, Corona ha iniziato commentando la lite tra la sua ex Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone durante il “Grande Fratello Vip”, lite in cui quest’ultimo rimproverava la relazione tra ...

Gossip - Fabrizio Corona contro Cecchi Paone : 'Io sono un esempio - chi lo nega sbaglia' : Fabrizio Corona nella serata di ieri 14 Novembre è stato ospite nel programma di Piero Chiambretti, #CR4 la Repubblica delle Donne. Tra i vari argomenti trattati, l’imprenditore milanese si è scagliato contro Alessandro Cecchi Paone. In settimana Cecchi Paone, prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, aveva avuto un duro scontro con Le Donatella. La prima ad essere presa di mira era stata Giulia Provvedi, per aver difeso Fabio ...

Marina La Rosa contro Fabrizio Corona : “Solo un povero demente” : Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, a Radio2 è stata interpellata sulla coppia nata da poco formata da Fabrizio Corona e Asia Argento e già al centro del gossip nazionale. E non si è tirata indietro: “Faccio una premessa – ha detto – Quando diventai nota dopo il Grande Fratello un paparazzo mi scattò una foto, era la prima estate post GF, ero nuda in spiaggia con il mio fidanzato, che ...

Grande Fratello Vip - Lory Del santo contro Asia Argento e Fabrizio Corona : 'Mossa pubblicitaria' : Al Grande Fratello Vip 3 Ivan Cattaneo, Silvia Provvedi, Jane Alexander e Lory Del santo hanno parlato della notizia di Asia Argento in coppia con Fabrizio Corona, ex della Provvedi. Lory Del santo è ...

Corona a Verissimo : ha parlato dello scontro con la Blasi - Silvia Provvedi - Asia Argento e della prossima udienza. Guarda il VIDEO : Non accennano a finire le polemiche intorno alla lite tra Fabrizio Corona e IlaryBlasi del 25 ottobre scorso. Il confronto durissimo tra l’ex fotografo dei vip e la conduttrice del Grande Fratello è protagonista che negli studi di Verissimo, con Corona... L'articolo Corona a Verissimo: ha parlato dello scontro con la Blasi, Silvia Provvedi, Asia Argento e della prossima udienza. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Marina La Rosa contro Corona : "È solo un povero demente" : Non le ha di certo mandate a dire l'ex concorrente del Gf, Marina La Rosa . Intervistata da I lunatici , su Radio Rai 2, l'ex concorrente del reality ha preso di mira Fabrizio Corona : ' L'ho sempre ...