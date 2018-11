Corea del Sud | la Banca centrale alza il tasso chiave nonostante il rallentamento

Corea del Sud : Lee Seung-mo si rompe il collo - ma non se lo ricorda : VIDEO : Andare oltre i propri limiti ma ... fino a un certo punto. Una lezione che avrà imparato a sue spese Lee Seung-mo, calciatore del Gwanju FC e della Nazionale sudCoreana Under 23, recente vincitrice ...

Topolino in Corea del Sud prepara regali di Natale per i bambini : ... con divisa verde e orecchie da topo in testa."Con questo evento Disney and Mickey vogliamo portare speranza, gioia, divertimento e ottimismo ai bambini di tutto il mondo e alle loro famiglie - ha ...

Arrestato funzionario del Senato francese : "È una spia nordCoreana" : In Francia , un alto funzionario del Senato è stato Arrestato con l'accusa di essere 'una spia nordcoreana '. Le indagini a carico di tale soggetto erano state avviate lo scorso marzo dalla Direction ...

Francia : arrestato dirigente Senato - "è una spia Corea del Nord" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia - arrestato dirigente del Senato : 'Era una spia della Corea del Nord' : Un alto funzionario del Senato francese è stato arrestato dai servizi di informazione perché sospettato di spionaggio in favore della Corea del Nord : lo ha reso noto una fonte vicina all'inchiesta. L'...

Un funzionario del Senato francese è stato arrestato per il sospetto che fosse una spia per la Corea del Nord : Domenica, agenti dell’intelligence francese hanno arrestato Benoit Quennedey, un funzionario del Senato francese e presidente dell’Associazione per l’amicizia Franco-Coreana. Quennedey – dicono i giornali francesi citando fonti nella polizia – è accusato di aver passato informazioni riservate alla Corea del Nord.

Giappone-Corea del Nord : il ministro dello Sport nordcoreano potrà presenziare agli incontri per le Olimpiadi : Tokyo, 27 nov 06:48 - , Agenzia Nova, - Il ministro dello Sport della Corea del Nord potrà viaggiare in Giappone per presenziare agli incontri sulle Olimpiadi di Tokyo del 2020 in programma presso la capitale giapponese questa settimana. Lo ha annunciato ...

Concesso petrolio alla Corea del nord - : Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha fatto un'eccezione alla Corea del Sud riguardo le sanzioni contro la Corea del nord, lo ha segnalato l'agenzia Yonhap citando una fonte diplomatica. ...

Golf - ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf : dopo il terzo giro Belgio in fuga - Italia (Pavan/Paratore) seconda assieme a Messico e Corea del Sud : Manca un giro alla fine dell’ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf, e si rende sempre più palese la predominanza del Belgio sul percorso di South Oakleigh, nello Stato di Victoria, in Australia. Thomas Pieters e Thomas Detry conducono con 19 colpi sotto il par dopo aver compiuto un giro in 63 (-9) nella notte Italiana. A proposito di Italia, Andrea Pavan e Renato Paratore regalano buone notizie, perché si trovano al secondo posto a -14 ...

Taekwondo - World Grand Prix Finals Fujairah 2018 : tutti i risultati. La Corea del Sud si conferma ai vertici - brilla il terzo posto di Vito Dell’Aquila : L’Italia chiude le Finals del World Grand Prix 2018 di Taekwondo in scena a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) con lo splendido terzo posto di Vito Dell’Aquila nei -58 kg. In generale raccoglie un ottimo bottino la Corea del Sud, che si conferma la nazione di riferimento a livello internazionale con quattro successi, tre secondi posti ed una terza posizione nelle otto categorie in gara. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Tra i -58 ...

Golf - ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf : Pavan e Paratore salgono in terza posizione - in testa Belgio e Corea del Sud : Pioggia e vento forte nel secondo round della 59a edizione della World Cup of Golf in scena a Melbourne (Australia). Sul par 72 del Metropolitan Golf Club le 28 coppie in gara hanno girato oggi secondo la formula del foursome (una sola pallina colpita alternativamente dai due giocatori). La ridotta possibilità di errore concessa e soprattutto le avverse condizioni atmosferiche hanno messo in grande difficoltà i contendenti e hanno alzato ...

La Festa del Vulcano a BosCoreale con Carlo Faiello domenica 25. : Un ampio programma di spettacoli, a ingresso gratuito, e un calendario di appuntamenti a carattere informativo e culturale con la direzione artistica di Marzio Honorato. La parola conduttrice dell'...

Taekwondo - Grand Prix Final 2018 : Vito Dell’Aquila in finale per il terzo posto! L’azzurro si giocherà il podio con il Coreano Kim Tae-hun : Vito Dell’Aquila combatterà per salire sul terzo gradino del podio al Grand Prix Final 2018 di Taekwondo, iniziato oggi a Fujairah (Emirati Arabi Uniti). Il 18enne pugliese ha confermato ulteriormente il suo talento, riuscendo a raggiungere i vertici i nella categoria -58 kg in uno degli eventi più importanti dell’anno, in cui sono presenti solo i migliori 16 atleti al mondo per ciascuna categoria olimpica. Domani L’azzurro sfiderà nella Finale ...

Il capo spirituale di una grande chiesa evangelica in Corea del Sud è stato condannato a 15 anni di carcere per avere violentato otto sue fedeli : Lee Jae-rock, un pastore di 75 anni molto famoso in Corea del Sud e a capo della grande chiesa evangelica Mamin Central Church, è stato condannato a 15 anni di carcere per avere violentato otto donne fedeli al suo culto.