Coppa del Mondo di sci | Azzurri senza gloria | vincono Feuz e Schmidhofer

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin rimane in fuga - scatto di Schmidhofer : Mikaela Shiffin continua a comandare in assoluta tranquillità la Classifica generale di Coppa del Mondo 2018/19 dopo la discesa libera di Lake Louise, in Canada. La statunitense porta il suo margine a 144 punti su Petra Vlhova, mentre la nostra Federica Brignone rimane a 10 punti dalla terza posizione. Sale Michelle Gisin a quota 173 punti, mentre Nicole Schmidhofer centra i primi 100 punti della stagione in discesa libera. Classifica ...

Classifica Coppa del Mondo maschile sci alpino : l’austriaco Kriechmayr comanda la generale. Feuz in testa in quella di discesa : La Classifica generale e di specialità dopo la discesa libera maschile da Beaver Creek Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 1 Vincent Kriechmayr (AUT) 175 punti 2 Beat Feuz (SUI) 166 3 Mauro Caviezel (SUI) 147 4 Max Franz (AUT) 138 5 Aksel Lund Svindal (NOR) 137 6 Kjetil Jansrud (NOR) 136 7 Marcel Hirscher (AUT) 100 8 Hannes Reichelt (AUT) 99 9 Johan Clarey (FRA) 97 10 Dominik Paris (ITA) 92 Classifica Coppa DEL Mondo DI discesa ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Italia quarta nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre battute dal Canada : L’Italia chiude al quarto posto nell’inseguimento a squadre femminile a Berlino, dove è iniziata oggi la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto formato da Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Martina Fidanza e Simona Frapporti è stato sconfitto nettamente nella finale 3°-4° posto dal Canada, che è partito subito più forte ed è andato poi a doppiare le Azzurre dopo circa tre chilometri. Seconda ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Seyfarth in trionfo per la prima volta davanti a Lundby e Takanashi - 16^Malsiner - 18^Runggaldier : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto femminile è cominciata con l’exploit clamoroso ed imprevedibile della tedesca Juliane Seyfarth, vincitrice della prima gara stagionale sul trampolino HS98 di Lillehammer davanti alle due favorite della vigilia Maren Lundby e Sara Takanashi. La 28enne teutonica non era mai riuscita a salire sul podio nel circuito maggiore ed aveva addirittura rischiato di non qualificarsi alla gara odierna (38^ ieri in ...

Discesa Lake Louise streaming video e tv : Nadia Fanchini in gara per Elena - Coppa del Mondo sci - - IlSussidiario.net : Diretta Discesa femminile Lake Louise streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favorite e azzurre , oggi 30 novembre, .

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : il quartetto femminile in finale per il terzo posto : Primo antipasto di gare al Velodromo di Berlino per quanto riguarda la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: in questo venerdì che vedrà disputarsi quattro finali si sono disputate nel pomeriggio le batterie preliminari per l’inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile. La migliore notizia per la Nazionale italiana arriva ancora una volta dalle donne. Dopo un primo turno non eccezionale, il quartetto azzurro ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018 : Piotr Zyla davanti a tutti nelle qualificazioni - Alex Insam supera il taglio con il 26° punteggio : La terza tappa della Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci si è aperta con l’affermazione del polacco Piotr Zyla nelle qualificazioni del trampolino HS134 di Nizhny Tagil, in Russia. La prova si è disputata in condizioni di meteo abbastanza variabili che hanno messo in difficoltà alcuni dei favoriti, abili comunque a strappare la qualificazione in extremis per la gara di domani. Zyla, terzo nella classifica generale di Coppa, ha ...

Sci alpino – Coppa del mondo - discesa maschile : Mayer apre le danze a Beaver Creek : A Beaver Creek parte per primo Mayer: discesa alle ore 18.45, Paris al via col 13, Innerhofer ha il numero 19 Sarà Matthias Mayer il primo a partire nella seconda discesa stagionale di Coppa del mondo in programma a Beaver Creek, negli Stati Uniti. L’austriaco aprirà le danze alle ore 18.45 italiane (diretta tv su Raisport ed Eurosport 1), poi subito dopo toccherà al norvegese Alexandr Aamodt Kilde e all’altro austriaco ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : stasera la prima discesa femminile a Lake Louise - Nadia Fanchini prima azzurra : Lake Louise, alle 20.30 la prima discesa della Coppa del Mondo femminile: apre la Gisin, Nadia Fanchini parte per ottava, Brignone ha il 18 Si parte alle ore 20.30 italiane a Lake Louise, in Canada, dove andrà in scena la prima discesa femminile di Coppa del Mondo della stagione. Al via col numero 1 c’è la svizzera Michelle Gisin, mentre la prima azzurra al cancelletto sarà Nadia Fanchini col numero 8, subito prima di Ilka ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo : Federico Pellegrino vince a Lillehammer : Questa vittoria permette a Pellegrino di consolidare il comando nella graduatoria individuale dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo, doppiando il grande Pietro Piller Cottrer, fermo a ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Jarl Magnus Riiber batte Eric Frenzel nella prima Gundersen. Samuel Costa è 12° - Alessandro Pittin 15° : Con un finale spettacolare il norvegese Jarl Magnus Riiber fa sua la prima Gundersen del Lillehammer Tour, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il 21enne scandinavo, dopo il secondo posto nella gara inaugurale a Ruka, conquista il secondo successo individuale nel circuito dopo quello di Oslo 2016 e balza al comando della classifica generale. Nel salto dal trampolino normale HS98 ha fatto la differenza ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni al 20° posto : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni nella Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo dopo la sprint odierna a tecnica libera in quel di Lillehammer: le azzurre sono al 20° posto con 36 punti nella graduatoria guidata dalla russa Yulia Belorukova, prima a quota 150. Tre svedesi, in un fazzoletto, alle sue spalle: Stina Nilsson a 110, Ida Ingemarsdotter a 107 e Charlotte Kalla a 106. Classifica generale Coppa del Mondo ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino risale in settima posizione : Con la vittoria odierna di Lillehammer, Federico Pellegrino fa un bel balzo in avanti nella Classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo: il valdostano con i 50 punti appena incamerati sale a quota 80 e si issa in settima posizione. Guida con 210 il russo Alexander Bolshunov. Muove la Classifica anche Francesco De Fabiani, che porta a casa tre punti e sale a 19, in 31ma piazza, mentre restano rispettivamente con 6 e 5 Dietmar Nockler e ...

Coppa del Mondo - Federico Pellegrino da padrone : trionfo a Lillehammer nella prima sprint a tecnica libera : L'azzurro ha preceduto sul traguardo il norvegese Emil Iversen e il canadese Alex Harvey: è il dodicesimo successo in carriera in Coppa del Mondo, che gli permette di consolidare il primato tricolore ...