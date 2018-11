: - La Commissione UE boccia la #manovra italiana - #Istat e #Ocse tagliano le stime sulla crescita del Pil Una gior… - pietroraffa : - La Commissione UE boccia la #manovra italiana - #Istat e #Ocse tagliano le stime sulla crescita del Pil Una gior… - NotizieIN : Conte:il Pil cala? 'Lo faremo crescere' - TelevideoRai101 : Conte:il Pil cala? 'Lo faremo crescere' -

Il Pil del terzo trimestre rivisto al ribasso dall'Istat? "Lo", assicura il premierda Buenos Aires. E sulla possibilità di evitare la procedura di infrazione dice: "Sempre ottimista, se no non mi sarei seduto al tavolo" delle trattative con la Ue. Serviranno settimane per una soluzione?"Spero di no",dice ai cronisti. Anche il vicepremier Di Maio commenta il calo del Pil e dà la colpa all'ultima Manovra di Gentiloni: una "Manovra insipida che non aiutava nessuno". Ma con noi nel 2019 "l'economia ripartirà"(Di venerdì 30 novembre 2018)