: #UltimOra #manovra #Conte: soddisfatto per cena con #Juncker. Nessuna soluzione ma dialogo aperto in clima di rispe… - SkyTG24 : #UltimOra #manovra #Conte: soddisfatto per cena con #Juncker. Nessuna soluzione ma dialogo aperto in clima di rispe… - TelevideoRai101 : Conte:'Clima costruttivo sulla manovra' - fisco24_info : Al G20 avanza la trattativa Italia-Ue. Moscovici:?«Clima cambiato»: Al G 20 l'Italia lavora per la manovra con l'Eu… -

"Una procedura d'infrazione non è auspicabile, perchè ci metterebbe in difficoltà e può creare fibrillazione" sui mercati."Stiamo lavorando per rifare la, fermo restando che crediamo di essere nel giusto". Così il presidente del Consiglio al G20 di Buenos Aires.si è detto "fiducioso" in un accordo:"Il".è anche intervenuto sul caso Regeni: "Tutte le volte che ho incontrato il presidente egiziano al Sisi mi ha sempre ribadito la sua determinazione per raggiungere la verità".(Di venerdì 30 novembre 2018)