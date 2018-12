Conte-Juncker | Punto d' incontro Fiducia? E' l' extrema ratio

Manovra - bilaterale Conte-Juncker al G20 : “Ue ha capito prospettiva riformatrice”. Di Maio : “Trattare senza tradire si può” : Giuseppe Conte ha visto Jean-Claude Juncker a margine del G20 in Argentina e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra italiana. Proprio in queste ore infatti l’esecutivo sta valutando quali rimodulazioni poter fare per andare incontro alle osservazioni dell’Ue e salvaguardare al tempo stesso le riforme: solo ieri si è parlato di un taglio di 5 miliardi, subito smentito da fonti di Palazzo Chigi. “Non ...

Manovra : Conte vede Juncker : "C'è un punto d'incontro" : Con l'Europa "un punto di incontro concreto c'è": lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro a Buenos Aires con il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, a margine del G20, in cui ha precisato il premier, "non si è parlato di numeri finali". "Io rappresento il garante del patto con i cittadini, nato in campagna ...

Conte : incontro con Juncker costruttivo : 14.04 Con il presidente della Commissione Ue Juncker "non abbiamo parlato di numeri finali", dice il premier Conte, dopo il bilaterale a margine del G20 in Argentina. E' stato "un incontro molto costruttivo, stiamo valutando vari scenari". Ribadisce che "con i vicepremier c'è piena sintonia politica, economica e tecnica". E parlando della Manovra spiega che "la fiducia è l'ultima ratio. Si sceglie se è necessaria". Riguardo al G20 si dice ...

Manovra : incontro Conte-Juncker a margine del G20 : Incontro fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker, stamattina a Buenos Aires, a margine del G20. Secondo quanto si apprende alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Il colloquio, terminato da poco, si è tenuto nel giorno in cui in commissione Bilancio alla Camera ...

Prove di disgelo tra Italia e Ue : Conte “ottimista” - per Juncker ci sono “progressi” : Italia e Unione europea si lanciano a vicenda segnali di disgelo. I toni sono "cambiati", secondo il commissario Pierre Moscovici, mentre per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte inizia a intravedersi un po' di "ottimismo". Positivo anche il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker: "Stiamo facendo progressi".Continua a leggere