Consiglio sulla differenziata a Modica | le riflessioni di 100 Passi per la Sicilia

Regione Lazio - l’opposizione fa marcia indietro sulla sfiducia a Zingaretti : “Inutile andare in Consiglio” : Allarme rientrato: per ora non ci sarà nessuna sfiducia a Nicola Zingaretti. O meglio, la mozione presentata la scorsa settimana dai 5 capigruppo di centrodestra verrà comunque discussa sabato mattina in Consiglio regionale, ma quasi tutti i partiti d’opposizione hanno annunciato il passo indietro. E’ bastato che un consigliere eletto con la Lega, Enrico Cavallari, già protagonista del “patto d’Aula” in appoggio al ...

Consiglio aperto sulla raccolta differenziata a Modica : Ieri a Modica seduta aperta del Consiglio comunale per parlare di raccolta differenziata. Si è parlato delle criticità e della riduzione della tariffa

Consiglio comunale - non passa l'assestamento di bilancio. Tregua sulla Lupiae : Si chiude con l'approvazione all'unanimità di questo documento unitario il lungo e tormentato pomeriggio del Consiglio comunale di Lecce, che sembra segnare una svolta, almeno politica e di intenti, ...

Troppa grazia - il film sulla Madonna che porta Consiglio : Una bella conferma per Zanasi, emiliano d'origine e già assurto agli onori della cronaca grazie al film 'Non pensarci', 2007,. Troppa grazia, LA TRAMA E IL CAST La storia è quella di una geometra di ...

Manovra - in corso il Consiglio dei ministri sulla lettera alla Ue : saldi e crescita invariati : Oltre a ciò si è vociferato con insistenza alla vigilia della possibilità di prevedere, già in Manovra, tagli automatici di spesa qualora le stime di crescita e l'andamento dell'economia non ...

Manovra - in corso il Consiglio dei ministri sulla lettera alla Ue : saldi e crescita invariati : Ha preso il via la seduta del Consiglio dei ministri che dovrà bollinare la lettera da inviare alla Ue sulla Manovra. In precedenza si è svolto a Palazzo Chigi il vertice presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Presenti i vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria...

Vado Ligure - Consiglio comunale straordinario sulla difficile situazione di Bombardier : La delicata situazione della Bombardier sbarca in Consiglio comunale a Vado Ligure. Il gruppo consiliare di maggioranza "Lavoriamo con i vadesi" ha presentato un ordine del giorno sul tema dell'...

"Un ricorso non blocca la demolizione". Il Consiglio di Stato interviene sulla tragedia di Casteldaccia : "Non può sostenersi che la semplice presentazione di ricorso sia di per sé sufficiente a bloccare l'efficacia dell'ordine di demolizione. In ogni caso, nel 2011 il giudizio al Tar si è concluso e l'ordinanza di demolizione del sindaco non è stata annullata; né il Comune si è mai costituito in giudizio. Quindi, in questi anni l'ordinanza di demolizione poteva - e doveva - essere eseguita". Lo scrive in ...

Leonardi - FdI - : 'Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla caccia occorre intervenire per tutelare il lavoro agricolo' : ... che saranno pertanto ancor più terra di conquista dei cinghiali, liberi di scorazzare senza alcun ostacolo, con prevedibile aumento di danni a carico del mondo agricolo. 'Il Consiglio di Stato - ...

Ripescaggi Serie B - l’indiscrezione sulla decisione del Consiglio Federale : Ripescaggi Serie B – Altra giornata caldissima per il campionato di Serie B, il Consiglio Federale è pronto infatti a prendere una decisione sul format del torneo cadetto. Negli ultimi giorni il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar e riportato la Serie B a 19, oggi verrà messo un punto esclamativo sulla vicenda. La strada sembra indirizzata, il presidente Gravina ha deciso per la linea attendista in attesa del ...

Banche popolari : Consiglio Stato - sulla riforma atti alla Corte Ue : Sarà la Corte di Giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi sulla riforma delle Banche popolari. A trasmettere gli atti a Lussemburgo è Stato il Consiglio di Stato, che ha formulato 5 diversi quesiti relativi alla legittimità "dell’imposizione di una soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare e` obbligata a trasformarsi in società per azioni, in rapporto alla normativa europea in ...