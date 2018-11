Confermata la presenza dei fratelli Russo ai The Game Awards 2018 | in arrivo possibili

eurogamer

: I fratelli Russo potrebbero svelare qualche novità su #TheAvengersProject ai The Game Awards 2018. - Eurogamer_it : I fratelli Russo potrebbero svelare qualche novità su #TheAvengersProject ai The Game Awards 2018. - TrianguloMVG : RT @GrandeOrienteit: #Firenze 15 dicembre. Alla Festa della Luce, tra gli altri ospiti, confermata la presenza del Gran Maestro della @Gran… - TuttoCalcioNew5 : UEFA Europa League - Ecco la formazione ufficiale del AC Milan: confermata la presenza di Gonzalo Gerardo Higuaín e… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Come riporta Pushsquare, è stata annunciata ladeiai prossimi TheE la loropotrebbe avere ulteriori implicazioni. Il progetto di Square Enix, The Avengers Project, è ormai noto, ma fino ad ora non sono emerse informazioni. I fan di Marvel credono che il palco dei Thesia perfetto per svelare finalmente il gioco.Questo, in realtà, avrebbe senso, perché è stato confermato in precedenza che avremmo ricevuto più dettagli sul titolo entro il, e i Thesarebbe l'ultima grande manifestazione dell'anno - a meno che Greg Miller non abbia in serbo qualche sorpresa al Kinda Funnys Showcase.Read more…