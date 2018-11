Con i migranti la Germania ci dà una lezione

Patto Onu sui migranti - lo strappo Salvini-Conte Global compact : cos’è : Il governo non si presenterà il 10 e l’11 dicembre a Marrakesh per l’adesione al global compact, aspetterà che sia il Parlamento a decidere, ma la questione è rimandata a chissà quando

I migranti portano malattie? Proprio il Contrario : siamo noi a trasmettere batteri a loro : Secondo una recente ricerca inglese e danese, riportata dai professori Roberto Burioni e Nicasio Mancini su Medicalfacts.it, "i migranti i batteri resistenti agli antibiotici non li acquisiscono nei loro Paesi" ma li contraggono "quando sono costretti a vivere, pigiati con altre centinaia di persone, in condizioni inumane in Paesi in cui i batteri resistenti agli antibiotici sono presenti in maniera molto abbondante", soprattutto in Italia e ...

Le dure Condizioni dei migranti fermi da giorni al Confine Usa : ... quando proviamo a passare il confine ci attaccano con i gas lacrimogeni, noi adulti riusciamo ad affrontarli ma i bambini no", dice un altro migrante, Felipe Perdomo.Hanno fatto il giro del mondo le ...

La Spagna negozia Con l'Italia lo sbarco di 12 migranti : La Spagna negozia con Italia e Malta una soluzione “alternativa e rapida” per i migranti bloccati da giorni su un peschereccio Madrid, 29 nov - (Agenzia Nova) - È ancora lontana la terra per i 12 migranti soccorsi da un peschereccio spagnolo a largo della Libia lo scorso 22 novembre. Il vice primo m

Migranti - governo diviso sul Global CompactSpaccatura M5s-Lega anche a BruxellesConte : "La decisione spetta al Parlamento" : Lega e M5s divisi sul Global compact for migration, il patto internazionale per garantire a livello internazionale una "migrazione sicura, ordinata e regolare". Conte si era impegnato davanti all'Onu, ora dichiara che la decisione spetterà al parlamento. Protesta il Pd

Roma - dopo lo sgombero del centro d'accoglienza per i migranti Baobab la situazione è fuori Controllo : ancora il caos a Roma , dopo lo sgombero del centro d'accoglienza Baobab demolito dalle ruspe alcune settimane fa. Gli abitanti del campo, di cui molti stranieri e alcuni italiani, non hanno ancora ...

Cresce dalla Sicilia “Psicologi Con i Migranti” : Sono ad oggi 330 gli psicologi iscritti all’Albo della Regione Siciliana aderenti al movimento “Psicologi con i Migranti”, stilato il 23

Migranti - il 50% Contrae l’hiv in Europa : (foto: Lapresse) Attenzione ai Migranti. E no, non perché sono pericolosi o perché ci portano le malattie. Anzi. Secondo i dati raccolti nell’ambito del progetto europeo Amase e presentati durante il 31° convegno nazionale dell’associazione Anlaids Onlus in vista della prossima Giornata mondiale contro l’Aids, il primo dicembre, circa la metà di chi lascia il proprio Paese d’origine per l’Europa contrae il virus ...