Come morì la prima repubblica

Fmi lanciano l'allarme : "Timori per debito e spread in Paesi Come Italia" : "Anche se molte economie avanzate stanno prevedendo un risanamento di bilancio, in alcuni casi sono necessari sforzi più ambiziosi. Questo è fondamentale per l'Italia, dove il debito è già alto e la crescita sopra il potenziale". Lo afferma il Fmi in un documento per il G20. "Per molte economie del G20, ora è il momento per un significativo risanamento di bilancio. Con la crescita ancora alta in diverse ...

Lavoro nero - Di Maio : entro l'anno chiudiamo l'azienda | "Non sono Come Boschi" |Malumori M5s : Il vicepremier, in mattinata, torna a parlare del caso legato all'azienda del padre: "Fate le verifiche - ha detto ai giornalisti - ma non sopporto di essere paragonato ad una ministra cheandava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre". Intanto dentro M5s...

'Fermate il decreto Pillon - non devono morire altri bambini Come mio figlio Federico' - FOTO - : L'inventore di questa sindrome, sconfessata dalla scienza, è un certo Gardner, un pedofilo e punto sul fatto che le madri lancino false accuse contro i loro ex, manipolando i figli. 'Non si può ...

Bari Come la Terra dei Fuochi : "21 morti nella palazzina dei tumori per i roghi dell'ex discarica" : I tumori che hanno ucciso gli inquilini di una palazzina del quartiere Japigia sarebbero stati causati dalle sostanze...

21 morti per tumori causati da un'ex discaricaLa procura : Bari Come Terra dei fuochi : Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari: i residenti di una palazzina nel quartiere Japigia sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale di via Caldarola, dismessa e bonificata ormai da 30 anni.

Morti per tumori causati dai roghi di un'ex discarica - procura : Bari Come Terra dei fuochi : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale bonificata da 30 anni. Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari

Bari Come la terra dei fuochi : '21 morti dagli anni '90 per tumori' - : Le persone decedute abitavano tutte nella stessa palazzina esposta ai fumi tossici. La Procura, pur descrivendo uno scenario da terra dei fuochi, archivia perché è trascorso troppo tempo dai fatti, i ...

Bari Come la terra dei fuochi : "21 morti dagli anni '90 per tumori" : Bari come la terra dei fuochi: "21 morti dagli anni '90 per tumori" Le persone decedute abitavano tutte nella stessa palazzina esposta ai fumi tossici. La Procura, pur descrivendo uno scenario da terra dei fuochi, archivia perché è trascorso troppo tempo dai fatti, i familiari si oppongono Parole ...

Morti per tumori causati dai roghi di un ex discarica - procura : Bari Come terra dei fuochi : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale bonificata da 30 anni. Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari

Come cancellare le password memorizzate su Android : Quando si presta un dispositivo a qualcuno per fare una chiamata o per inviare un messaggio, si ha sempre il timore che possa entrare senza permesso alle app salvate (esempio quelle dei social network o leggi di più...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni ultima puntata 25 novembre : Caterina morirà Come Vanessa e Giulia? Diego… : Ed eccoci qui giunti al capolinea de L’Isola di Pietro 2 che domenica prossima, il 25 novembre, tornerà in onda con l’ultima puntata della stagione. Gli ascolti non sono come stati come la prima ma sicuramente non tali da dover dire addio alla fiction con Gianni Morandi, ci sarà un rinnovo? E’ ancora presto per pensare a questo visto che il pubblico si trova in mezzo ad un intricato giallo e, molto probabilmente, ad una sorta ...

Tumore al cervello grosso Come un’arancia - bimba rischia di morire. Salvata per miracolo : Chiara è stata sottoposta ad un'intervento d'urgenza all'ospedale di Pesaro l’asportazione di una massa cancerogena nel cervelletto, così grossa da rischiare di mandarla in coma irreversibile. Ora sta bene, potrà crescere e condurre una vita normale.Continua a leggere

Chef Rubio doveva essere Rocco Schiavone/ "Ho detto no alla fiction!" e confessa : "Morirò zitello Come Sordi!" - IlSussidiario.net : Chef Rubio avrebbe dovuto interpretare la parte di Rocco Schiavone, nella fiction TV di Rai2. Le sua dichiarazioni arrivano dalle pagine di Spy.

Chef Rubio : "Fidanzata? Morirò zitello Come Alberto Sordi" : Il cuoco più anticonformista della televisione, Chef Rubio, si confessa sulle pagine del settimanale Spy in edicola da venerdì 16 novembre e rivela: «Ho detto no alla fiction tratta dalle opere di Antonio Manzini. Ne avevo discusso anni fa con il regista, Michele Soavi, che ringrazio per la stima. Ma non mi sentivo preparato per affrontare un provino. E ho fatto bene perché Marco Giallini è perfetto per quel ruolo».prosegui la letturaChef ...