Colpo alla mafia foggiana | arresti Pressioni anche su Foggia calcio

Colpo alla mafia foggiana - arresti : ANSA, - ROMA, 30 NOV - Colpo alla mafia foggiana da parte di Polizia e Carabinieri: da alcune ore è in corso un'operazione che vede impegnati oltre duecento uomini e che ha portato all'arresto di ...

Colpo alla mafia foggiana : Maxi blitz contro la mafia foggiana . Numerosi gli arresti per associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, tentato omicidio, estorsioni e armi nei riguardi di esponenti di rilievo dei clan sono ...

Colpo alla mafia foggiana : diversi arresti : Roma, 30 nov., askanews, - L'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, dopo una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, stanno effettuando, dalle prime ore ...

Vicenza - donna uccisa da un Colpo di pistola alla testa : arrestato l'ex marito : Anna Filomena Barretta di 42 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Marano Vicentino lo scorso 20 novembre

Vicenza - uccisa con un Colpo di pistola alla testa : arrestato l'ex marito : Un vicentino di 43 anni, Angelo Lavarro, è stato arrestato dai carabinieri perché sospettato dell'uccisione della ex moglie, Anna Filomena Barretta, 42 anni, trovata morta il 20 novembre scorso nella ...

Vicenza - uccisa con un Colpo di pistola alla testa : arrestato l'ex marito : Anna Filomena Barretta, 42 anni, era stata trovata morta il 20 novembre scorso nella sua abitazione di Marano Vicentino. Si era pensato a un suicidio. Poi la svolta nelle indagini

Anna Filomena è stata uccisa da un Colpo di pistola alla testa - è omicidio. Fermato l’ex marito : Angelo Lavarra, ex marito della donna trovata morta con un proiettile conficcato in testa a Marano Vicentino, è stato sottoposto a fermo come indiziato. L'uomo, guardia giurata cui appartiene l'arma che ha sparato, è sospettato di aver premuto il grilletto che ha ucciso la povera Anna Filomena Barretta, alla quale inizialmente si attribuiva un gesto suicida.--Filomena non ha premuto il grilletto dell'arma che l'ha uccisa. Queste conclusioni e ...

"È un Colpo alla reputazione del voto online" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Colpo alla camorra - stanato il super latitante Antonio Orlando : era ricercato da 15 anni : Il super latitante Antonio Orlando, alias Mazzolino, è stato catturato nella notte in un appartamento di Mugnano. Orlando è il capo indiscusso dell'omonima cosca criminale di...

Colpo alla camorra - stanato il super latitante Antonio Orlando : era ricercato da 25 anni : Il super latitante Antonio Orlando, alias Mazzolino, è stato catturato nella notte in un appartamento di Mugnano. Orlando è il capo indiscusso dell'omonima cosca criminale di...

Pallavolo – Serie A1 femminile : le inseguitrici della Igor non sbagliano un Colpo - i risultati della 7ª giornata : La UYBA vince a Milano e torna in vetta con Novara, cinquina Imoco. La Pomì è terza, la Savino Del Bene supera Monza al quinto Segna una spaccatura nella classifica la 7^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Dopo la Igor Gorgonzola Novara, vittoriosa a Firenze nell’anticipo del sabato, anche le prime quattro inseguitrici raccolgono l’intera posta in palio e creano un divario sensibile sul resto del gruppo. ...

Trame - Il Segreto : Adela in fin di vita dopo aver ricevuto un Colpo di pistola alla testa : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda a gennaio 2019 su Canale 5, si soffermano in particolare sul personaggio di Adela, interpretata dall'attrice Ruth Llopis. La vita della maestra, infatti, sarà messa in grave pericolo per colpa di uno stalker, che le sparerà a distanza ravvicinata alla testa. Il Segreto, anticipazioni: Adela minacciata da uno stalker Adela diventerà la protagonista delle puntate de Il Segreto, in onda ...

Droga e tratta di esseri umani - Colpo alla mafia nigeriana : Roma,, askanews, - Associazione di stampo mafioso, tratta di esseri umani aggravata dallo sfruttamento della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti. Con queste accuse la polizia di Cagliari ...

Tale e quale show - Colpo bassissimo di Carlo Conti alla pupilla della De Filippi : la umilia in diretta : La terza puntata di Tale e quale show con Carlo Conti è andata in onda all'insegna della tensione e del nervosismo. A scatenare la bagarre è stato lo stesso conduttore che si è inventato un colpo ...