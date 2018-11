Closed Alpha per Anthem a dicembre | come accedere | teaser e possibile cross-play

optimaitalia

: Anthem: EA annuncia una Closed Alpha, iscrizioni aperte - MondoXbox : Anthem: EA annuncia una Closed Alpha, iscrizioni aperte - gigibeltrame : Anthem: closed Alpha dall'8 al 9 dicembre su PC, Xbox One e PS4. Iscrizioni aperte -

(Di venerdì 30 novembre 2018)è al centro di un importante annuncio di Electronic Arts e BioWare: i giocatori potranno provare una prima, vera versione del gioco grazie a una vicinissima. L'uscita è stata fissata tra le giornate di sabato 8 e domenica 9, sia su PC che su PS4 e Xbox One.Ci saranno diverse sessioni di gioco, ma ogni utente chiaramente potrà provaresu una sola piattaforma. Il fatto che quest'è "chiusa" significa semplicemente che i posti sono limitati.fare quindi ad? Non bisognerà innanzitutto aver preordinato il gioco: coloro che vogliono partecipare dovranno registrarsi entro il 3sul sito EA Communitytesting. Tutti coloro che parteciperanno a questa prima fase di test dovranno firmare un NDA, cioè un Accordo di Non Divulgazione.Sarà solo in inglese e aiuterà gli sviluppatori ad individuare bug e imprecisioni nel gioco. ...