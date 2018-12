Clima | negare l’evidenza per non affrontare la realtà

retemeteoamatori

(Di venerdì 30 novembre 2018) Non c’è convegno in cui non salti fuori il negazionista del cambiamentotico che alza la mano per fare una domanda di 45 minuti, senza punto interrogativo.Eppure già nel 1895, Svante Arrhenius calcolò per primo l’impatto che l’aumento dell’anidride carbonica avrebbe potuto avere sulla temperatura dell’atmosfera terrestre.Da allora, gli scienziati hanno ulteriormente affinato la loro comprensione dell’effetto serra e del ruolo delle nostre crescenti emissioni.Temperatura Globale e livello di diossido di carbonio Oggi la comunità scientifica internazionale conferma che il principale tra gli impatti delle nostre emissioni è l’aumento della temperatura globale.Che piaccia o che non piaccia, lache dobbiamoè questa. Ed è colpa nostra!Tratto dal post di Serena GiacominCondividiamo in pieno il ...