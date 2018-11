Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 | Mikaela Shiffrin rimane in fuga | scatto

Classifica Coppa del Mondo maschile sci alpino : l’austriaco Kriechmayr comanda la generale. Feuz in testa in quella di discesa : La Classifica generale e di specialità dopo la discesa libera maschile da Beaver Creek Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 1 Vincent Kriechmayr (AUT) 175 punti 2 Beat Feuz (SUI) 166 3 Mauro Caviezel (SUI) 147 4 Max Franz (AUT) 138 5 Aksel Lund Svindal (NOR) 137 6 Kjetil Jansrud (NOR) 136 7 Marcel Hirscher (AUT) 100 8 Hannes Reichelt (AUT) 99 9 Johan Clarey (FRA) 97 10 Dominik Paris (ITA) 92 Classifica Coppa DEL Mondo DI discesa ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni al 20° posto : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni nella Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo dopo la sprint odierna a tecnica libera in quel di Lillehammer: le azzurre sono al 20° posto con 36 punti nella graduatoria guidata dalla russa Yulia Belorukova, prima a quota 150. Tre svedesi, in un fazzoletto, alle sue spalle: Stina Nilsson a 110, Ida Ingemarsdotter a 107 e Charlotte Kalla a 106. Classifica generale Coppa del Mondo ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino risale in settima posizione : Con la vittoria odierna di Lillehammer, Federico Pellegrino fa un bel balzo in avanti nella Classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo: il valdostano con i 50 punti appena incamerati sale a quota 80 e si issa in settima posizione. Guida con 210 il russo Alexander Bolshunov. Muove la Classifica anche Francesco De Fabiani, che porta a casa tre punti e sale a 19, in 31ma piazza, mentre restano rispettivamente con 6 e 5 Dietmar Nockler e ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin è già in fuga con oltre 100 punti su Petra Vlhova : Mikael Shiffin vince anche lo speciale di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 e vola già via in Classifica generale ed in quella di specialità. L’americana, infatti, raggiunge quota 310 punti e allunga nettamente sulla seconda della classe, la slovacca Petra Vlhova, a +114 punti! Al terzo posto rimane la nostra Federica Brignone a -130, mentre Wendy Holdener è quarta a -149. Per quanto riguardo la ...

Slittino - Classifica Coppa del Mondo 2018-2019 dopo Igls : Dominik Fischnaller è terzo nel singolo maschile : Terminata con le sprint la prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino in quel di Igls. Andiamo a scoprire tutte le classifiche. singolo maschile 1 Kindl Wolfgang AUT 170 2 Ludwig Johannes GER 160 3 Fischnaller Dominik ITA 127 4 Loch Felix GER 120 5 Gleirscher David AUT 115 5 Gorbatcevich Aleksandr RUS 115 9 Fischnaller Kevin ITA 78 Doppio 1 Steu/Koller AUT 200 2 Yuzhakov/Prokhorov RUS 155 Prokhorov 3 Eggert/Benecken GER 140 4 Wendl/Arlt GER ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria maschile dopo la 15 km a tc di Ruka : dopo la 15 km a tecnica classica disputata a Ruka, questa è la nuova Classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quanto riguarda il settore maschile: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 maschile 1. Alexander Bolshunov (RUS) 200 2. Emil Iversen (NOR) 130 3. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 109 4. Calle Halfvarsson (SWE) 96 5. Erik Brandsdal (NOR) 60 6. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 50 7. Andrey Larkov (RUS) 45 7. Gleb Retivykh ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria femminile dopo la 10 km a tc di Ruka : dopo la 10 km a tecnica classica disputata a Ruka, questa è la nuova Classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quanto riguarda il settore femminile: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 femminile 1. Yulia Belorukova (RUS) 145 2. Therese Johaug (NOR) 100 3. Krista Parmakoski (FIN) 85 4. Maja Dahlqvist (SWE) 80 4. Charlotte Kalla (SWE) 80 6. Ida Ingemarsdotter (SWE) 75 7. Natalia Nepryaeva (RUS) 65 8. Stina Nilsson (SWE) ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Marcel Hirscher e Max Franz al comando : Marcel Hirscher e Max Franz si trovano al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. I due austriaci hanno vinto le prime gare di slalom e discesa libera, terzo posto per il nostro Christof Innerhofer grazie alla seconda piazza ottenuta oggi a Lake Louise. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo: 1. Marcel Hirscher (Austria) 100 1. Max Franz (Austria) 100 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 80 3. Christof ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino - Federica Brignone seconda! L’Azzurra prima nella graduatoria di gigante! : Mikaela Shiffrin si conferma al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La statunitense conserva il primato dopo il gigante di Killington e sale a quota 210 punti, 30 lunghezze di margine nei confronti di Federica Brignone che oggi ha vinto. L’Azzurra, dopo il secondo posto nel gigante di apertura a Soelden, oggi è stata davvero impeccabile sulle nevi americane e ha trionfato con pieno merito: la ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo gigante 2019 : Federica Brignone vola in testa - pettorale rosso! : Federica Brignone vola in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2018-2019 di gigante, specialità di sci alpino. L’azzurra ha trionfato a Killington ed è balzata al comando del ranking di specialità con 180 punti complessivi (era stata seconda nella prova di apertura a Soelden). La nostra portacolori può contare su 35 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley, la norvegese Ragnhild Mowinckel e la statunitense Mikaela Shiffrin ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria dopo le sprint di Ruka : dopo la prima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, la sprint a tecnica classica maschile e femminile a Ruka, arriva anche la prima Classifica per entrambi i sessi. Di seguito le graduatorie: Coppa DEL Mondo DI SCI DI fondo 2018-2019 MASCHILE 1. Alexander Bolshunov (RUS) 100 2. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 80 3. Erik Brandsdal (NOR) 60 4. Emil Iversen (NOR) 50 5. Gleb Retivykh (RUS) 45 6. Sondre Turvoll Fossli ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Evgeniy Klimov a caccia del bis in Finlandia per allungare in Classifica - norvegesi e tedeschi per riscattarsi dopo un avvio stentato : La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci si trasferisce a Ruka, in Finlandia, dove si disputeranno due gare individuali su un HS142 da venerdì 23 a domenica 25 novembre. dopo la prima tappa di Wisla che ha regalato numerose sorprese (come è lecito aspettarsi in un anno post-olimpico), si preannuncia un grande duello tra il russo Evgeniy Klimov e il polacco Kamil Stoch sul trampolino finlandese. Negli ultimi anni però il polacco, ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti per la Classifica generale. Sarà discorso tutto tedesco? : tutto pronto per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che si aprirà nel week-end con il consueto appuntamento sul catino di Igls, ad Innsbruck (Austria). Nove tappe, da novembre a febbraio, con tre appuntamenti (compreso quello austriaco) che comprenderanno anche le innovative prove sprint, ad assegnare punti in più per la sfera di cristallo. Andiamo a scoprire i favoriti per la conquista della coppetta in ogni categoria. Singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : le favorite per la Classifica generale. Tutte alla caccia di Natalie Geisenberger : Nel fine settimana scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 con la tappa austriaca di Innsbruck. Saranno nove gli appuntamenti di questa nuova stagione, mentre a livello femminile sarà solamente una la grande favorita, la tedesca Natalie Geisenberger. La slittinista nata a Monaco di Baviera, infatti, non ha la minima intenzione di rallentare nel suo dominio assoluto nella specialità. La classe 1988, per far capire la ...