Cinque weekend d’arte insoliti in Italia

vanityfair

: Dipendenti ammalati, quarto stop in cinque giorni delle funicolari. Annullata l'apertura notturna nel weekend - - quotidiano_roma : Dipendenti ammalati, quarto stop in cinque giorni delle funicolari. Annullata l'apertura notturna nel weekend - - aiedroma : ??? La Costituzione e i #diritti: 'l’estensione dei diritti alle #donne è il principio fondamentale di tutto il prog… - giornalenisseno : Autostrada Palermo-Catania, riaperto il viadotto Mulini nel weekend anche il Cinque archi... -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Non dovremmo mai smettere di viaggiare a caccia di nuove opportunità, andando alla ricerca di arte e bellezza. Anche per questo vale la pena seguire #ProtectYourLife: il progetto di Genertel (compagnia diretta di Generali), per favorire il cambiamento positivo e l’empowerment personale, pensato per ispirarci suggerendoci come vivere le nostre passioni in totale libertà.#ProtectYourLife è una serie di incontri on line e in diretta ogni due settimane con esperti e influencer che danno consigli e raccontano esperienze da cui prendere spunto per pensare fuori dagli schemi che riguardano argomenti che toccano da vicino ciascuno di noi: motori, casa, economia, benessere e appunto, i viaggi. Itinerari, nuove scoperte, partenze fuori stagione alla ricerca di bellezza: proprio di questo (e molto altro) ha parlato durante la sua diretta Elisa Chisana Hoshi, piemontese ma ...