Cina | presidente Xi esorta paesi del G20 a guidare l' economia mondiale in modo

Cina - la gaffe di Di Maio : chiama 'Ping' il presidente cinese Xi Jinping : Ha fatto un po' di confusione Luigi Di Maio con il nome del presidente cinese al grande Expo delle importazioni di Shanghai. Al vicepremier è scappato un "presidente Ping" per ben due volte, ma il ...

Gaffe di Di Maio in Cina : il presidente Xi Jinping diventa "Ping" - : Il vicepremier era ospite al China international import expo, Ciie, a Shanghai. Durante l'intervento in italiano ha detto di aver ascoltato il discorso di apertura del "presidente Ping": un errore ...

Gaffe di Luigi Di Maio in Cina : come storpia il nome del presidente Xi Jinping : Partiamo dal presupposto che errare è umano, ci mancherebbe, ma l’ultima Gaffe di Luigi Di Maio ci insegna che a volte basterebbe un po’ di preparazione per evitare figuracce. come si suol dire, meglio prevenire che curare. E stavolta, forse, non si può nemmeno parlare di un brutto scherzo fatto dall’emozione, visto che l’errore è stato reiterato. Non solo, come mostra il video, ‘a voce’ (e due volte). Ma anche per iscritto, dal momento che c’è ...

Cina - la gaffe di Di Maio : il presidente Xi Jinping diventa ''Ping'' : SHANGHAI - Per chi non è pratico di Cina i nomi possono ingannare. Il cognome qui viene prima: Xi. E poi arriva il nome: Jinping. Il presidente cinese si chiama Xi Jinping, abbreviabile in 'presidente ...

Gaffe di Di Maio in Cina - chiama 'Ping' il presidente Xi : Roma, 5 nov., askanews, - Gaffe del vicepremier Luigi Di Maio durante la sua visita di Stato in Cina, quando ha ripetutamente sbagliato il nome del presidente Cinese, Xi Jinping, storpiandolo in 'Ping'...

Gaffe di Di Maio in Cina - chiama "Ping" il presidente Xi : Roma, 5 nov., askanews, - Gaffe del vicepremier Luigi Di Maio durante la sua visita di Stato in Cina, quando ha ripetutamente sbagliato il nome del presidente Cinese, Xi Jinping, storpiandolo in "Ping"...

Gaffe di Di Maio in Cina : chiama "Ping" il presidente Xi Jinping : "Il nuovo governo italiano ritiene che il rapporto con la Cina sia fondamentale". Lo ha affermato Luigi Di Maio da Shanghai dove è in corso la China International Import Expo, l'evento sul commercio voluto da Xi Jinping per dimostrare la capacità del mercato cinese. Il vicepremier Di Maio si è recato in Cina per chiudere alcuni dossier commerciali e per tenere un discorso nel forum dedicato a Commercio e Innovazione. Il ministro pentastellato ha ...

Di Maio - missione in Cina : spiega il reddito di cittadinanza e il presidente lo chiama «Ping» : ... ma anche un mercato che promette di comperare e importare dal mondo 40 mila miliardi di dollari di merci e servizi nei prossimi 15 anni. L'Italia è il quarto partner commerciale della Cina in Europa ...

Cina : presidente Xi - serve supporto alle imprese private : Pechino, 02 nov 08:51 - , Agenzia Nova, - Il presidente Xi Jinping ha sottolineato la necessità id creare un ambiente di sviluppo migliore per l'economia privata nel processo di... , Cip,

Cina : il presidente Xi ammette "incertezza" nell'economia : Pechino, 02 nov 05:50 - , Agenzia Nova, - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha partecipato a un incontro con gli imprenditori del paese nella giornata di ieri, ed ha promesso che... , Cip,

Inter - Zhang presidente. E Marotta si avviCina : Nel giorno di Steven Zhang, l'Inter volta pagina per davvero. Addio dopo cinque anni a Erik Thohir, in attesa che venda il suo 31% di quote, e un benvenuto al 21° presidente nerazzurro, il più giovane,...

Donald Trump - Russia e Cina intercettano le telefonate del presidente : 'Vogliono condizionare la politica' : I due Paesi, infatti, utilizzano le informazioni che ottengono dalle chiamate per gestire meglio i rapporti con il presidente americano e condizionare la politica americana . A scriverlo è il New ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 ottobre : Cucchi - l’inchiesta s’avviCina al capo dei corazzieri del Presidente : Roma Cucchi, l’inchiesta si avvicina al comandante dei corazzieri Falsi, indagato un altro colonnello: “Fece riscrivere gli atti”. Dipendeva da Casarsa, oggi al Quirinale. Un’intercettazione: “Ora tocca a lui e al generale Tomasone” di Antonio Massari e Valeria Pacelli Chi può e chi non può di Marco Travaglio Per semplificarci la vita, le sentinelle del Nuovo Galateo del Perfetto Democratico appostate nei giornaloni dovrebbero stilare un ...

Infrastrutture : Cina - il presidente Xi inaugura il ponte marittimo più lungo al mondo : Pechino, 23 ott 05:42 - , Agenzia Nova, - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha presenziato personalmente all'inaugurazione del nuovo ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, il ponte marittimo... , Cip,