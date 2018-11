Cina | frena manifattura | indice Pmi novembre scende a 50

Milano - frenata improvvisa della metro causa una de Cina di feriti : Una frenata improvvisa di uno dei convogli della metro politana ha causa to una decina di feriti a Milano . E' accaduto alle 8.05 nella fermata della Linea 1 di Uruguay. Tra le persone soccorse dal 118 una sola - un uomo di 58 anni - è stata trasportata in codice giallo per una sospetta frattura a una gamba. La maggior parte dei pazienti trattati però lamentano mal di schiena o cervicale e contusioni lievi. Tra loro, spiegano i ...

Londra frena sulla viCinanza dell'accordo sulla Brexit con Bruxelles - : In un'intervista con Sputnik la portavoce del governo britannico del premier Theresa May ha invitato ad essere prudenti riguardo le voci sull'accordo per la Brexit con l'Unione Europea. In particolare,...